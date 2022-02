Biden tiene una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere della crisi ucraina

Washington – Presidente Joe Biden Domenica si terrà una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale nel mezzo di un rapido deterioramento della situazione della sicurezza in Ucraina.

In una dichiarazione sabato sera, il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che il presidente riceve aggiornamenti regolari sugli eventi sul campo, aggiungendo che il team di sicurezza nazionale “ha confermato che la Russia potrebbe lanciare un attacco all’Ucraina in qualsiasi momento”.

In un discorso di venerdì, Biden ha affermato che gli Stati Uniti ritengono che il presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin Ho deciso di lanciare un attacco all’Ucraina “nei prossimi giorni. “

“Abbiamo motivo di credere che le forze russe stiano pianificando e intendano attaccare l’Ucraina la prossima settimana, nei prossimi giorni”, ha detto Biden nel suo secondo discorso la scorsa settimana. “Riteniamo che prenderanno di mira la capitale ucraina, Kiev, una città di 2,8 milioni di innocenti”, ha aggiunto.

L’amministrazione Biden ha precedentemente rifiutato di aspettarsi le prove di Putin anche se la Russia ha schierato quasi la metà delle sue forze armate sul fianco settentrionale e orientale dell’Ucraina.

Il Cremlino ha negato che oltre 150.000 soldati russi dotati di equipaggiamento militare avanzato lungo i confini dell’Ucraina si stiano preparando per un’invasione.

Alla domanda, Biden ha detto che c’era ancora tempo per Putin per scegliere la strada della diplomazia.

Domenica, il massimo diplomatico del Paese ha sottolineato che gli Stati Uniti ei loro alleati sperano di trovare una soluzione a questa crisi che non si trasformi in una guerra.

“Fino a quando i carri armati e gli aerei non saranno fatti volare in aria, faremo tutto il possibile per convincere il presidente Putin a invertire la decisione che pensiamo abbia preso”, ha detto il segretario di Stato Anthony Blinken durante un’intervista al programma di notizie della domenica di NBC News. “Incontra la stampa.”

“Fino all’ultimo minuto, c’è ancora un’opzione per lui di ritirarsi”, ha detto Blinken, aggiungendo che avrebbe dovuto incontrare il suo omologo russo, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, la prossima settimana.