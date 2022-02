Aggiornamenti olimpici in tempo reale: la Norvegia è in testa al medagliere con 16 ori

La medaglia della Finlandia nell’hockey maschile è la settima, ma la prima medaglia d’oro. debito… Canzone W. Lee / Il New York Times

Un mese fa, quando le liste olimpiche erano ancora in vista, l’allenatore svedese ha dato una chiara valutazione di un campo con fluidità e mistero che affascina i dirigenti dell’hockey maschile di tutto il mondo.

“Russia e Finlandia sono forti”, ha detto Johann Karpenlov.

Domenica hanno giocato per la medaglia d’oro, battendo la Finlandia 2-1 nell’ultima partita in programma ai Giochi di Pechino.

I finlandesi non hanno esitato a sferrare un attacco aggressivo sul ghiaccio al National Indoor Stadium, dove hanno raddoppiato in tiri i russi nel primo periodo.

Gioco della medaglia d’oro maschile

Finale D. Squadra olimpica russa 1 0 0 1 Finlandia 0 1 1 2

I russi sono comunque riusciti a prendere il comando dalla vetta. Ma il ritmo finlandese è rimasto indietro al secondo posto, pareggiando un gol, e la partita è entrata nel suo periodo di controllo finale con la partita bloccata in parità.

Un gol finlandese nel terzo periodo si è rivelato decisivo e ha lasciato la finale senza drammi ai rigori nelle partite a eliminazione diretta di Pechino.

Marco Antilla della Finlandia ha combattuto con Alexander Eltsin della Russia. debito… Canzone W. Lee / Il New York Times

La partita di domenica ha eliminato la competizione olimpica per la seconda partita consecutiva degli attuali giocatori della NHL, lasciando molte liste piene di giocatori provenienti da college, round europei e altri campionati meno visibili.

Ci sono state delle sorprese lungo la strada. Gli Stati Uniti, che dal 1994 hanno mandato a giocare la loro squadra più giovane, sono entrati nel turno preliminare e hanno stabilito un record perfetto. Hanno perso contro la Slovacchia nei quarti di finale Si è conclusa con una sparatoria. La Slovacchia ha vinto la medaglia di bronzo, la sua migliore competizione olimpica nell’hockey maschile, arrivando quasi a raggiungere la medaglia d’oro quando ha messo in imbarazzo la Svezia.

La partita è stata più ricca di suspense del solito per le donne dominate da Canada e Stati Uniti, come previsto. I canadesi hanno vinto l’oro battendo gli americani giovedì. La squadra femminile finlandese ha vinto il bronzo.

Ma nella competizione maschile, la squadra russa – formalmente in competizione come il Comitato Olimpico Russo, multata per la storia di doping del Paese – è stata una partita prematura, se non incompleta.

I russi, che hanno incontrato gli svizzeri a Pechino, hanno perso la prima partita. Hanno poi sconfitto la Danimarca con due gol nelle loro prime Olimpiadi di hockey maschile. La squadra della Repubblica Ceca ha sconfitto i russi 6-5 per completare il turno di apertura.

Il gol di Michael Grigorenko ha portato la Russia in vantaggio per 1-0 nel primo periodo. debito… Duck Mills / Il New York Times Il vincitore della partita di Finn, Hannas Bjorninen, ha segnato nel terzo periodo. debito… Duck Mills / Il New York Times

Hanno comunque ottenuto un posto nei quarti di finale, dove hanno battuto di nuovo la Danimarca e poi sono sopravvissuti alla semifinale contro la Svezia venerdì sera, effettuando una sparatoria di 17 colpi per determinare il vincitore.

I finlandesi hanno avuto un percorso piuttosto agevole fino all’incontro di domenica: hanno battuto la Slovacchia nel turno preliminare, dove hanno battuto la Lettonia e la Svezia, e hanno eliminato la Svizzera nei quarti di finale. Hanno sconfitto la squadra slovacca molto di poco in semifinale, ma sono avanzati con molti meno incontri rispetto alle loro controparti russe.

Ma domenica sono stati i giocatori russi a segnare il primo gol. Michael Grigorenko, ex giocatore che faceva parte della squadra che ha vinto la medaglia d’oro per la Russia nel 2018, precedentemente giocato in NHL, ha tagliato un tiro in rete, dove, a quasi 13 minuti dall’inizio della prima partita, ha superato Harry Saderi di Finlandia.

Il difensore finlandese Ville Poca ha pareggiato per i finlandesi all’inizio del secondo tempo quando ha tirato dal limite del ring, proprio davanti alla propria panchina e leggermente davanti alla linea blu. Nato in Finlandia e cresciuto a San Pietroburgo, in Russia, il webmaster 25enne è Ivan Fedotov, finlandese, dopo un russo e Ivan Fedotov.

Fedotov ha iniziato il terzo periodo con grande difficoltà: in soli 31 secondi, Hans Bjorninen ha tirato dritto nella rete russa e ha restituito il precedente stint in area di rigore.

I russi non sono riusciti a difendere la medaglia d’oro dal 2018. debito… Duck Mills / Il New York Times

Una volta dentro, senza molta resistenza da parte di Fedotov, una delegazione finlandese seduta vicino alla linea centrale è esplosa e ha issato la bandiera della nazione.

Mentre i minuti scorrevano dall’orologio, i russi hanno proceduto a tentativi spaventosi e disperati come predetto.

Hanno ucciso un gioco di potere per più di sei minuti, mantenendo loro – e le loro stesse ambizioni – a un colpo solo dai finlandesi.

Ma ancora una volta il Cole Horn non ha mai suonato. La Finlandia, che ha giocato per la prima volta a hockey olimpico nel 1952, vincerà finalmente la medaglia d’oro.