JD Power scopre che le case automobilistiche coreane producono le auto più affidabili

Negli ultimi dieci anni i nostri amici in Corea hanno fatto enormi progressi nella produzione e nella progettazione di automobili sin dai tempi in cui comprane una, ricevine una gratis anatra i saldi. fatto, Kia, Hyundai e Genesi Ha guadagnato tre dei cinque migliori posti nel nuovo studio americano sull’affidabilità dei veicoli (VDS) JD Power 2022. Toyota e Buick sono anche in cima alla lista dei marchi con i veicoli più affidabili dopo tre anni di proprietà.

2022 Kia Telluride | anatra

Qual è la marca di auto più affidabile?

L’affidabilità è sempre stato uno dei fattori più importanti nella scelta di un file le auto comprare. Tuttavia, l’affidabilità sta acquisendo nuovo valore poiché i problemi della catena di approvvigionamento continuano a criticare la fornitura di automobili.

“Molti proprietari tengono i loro veicoli più a lungo, quindi l’affidabilità a lungo termine è ancora più importante”, ha affermato David Amodeo, direttore automobilistico globale di JD Power. “Alcune case automobilistiche fanno molto meglio di altre nel prevenire i problemi. Questi problemi includono la meccanica dell’auto, l’esterno, l’interno, ma anche i sistemi di infotainment, i sistemi di assistenza alla guida e tutti gli altri sistemi elettronici delle auto di oggi”.

Con questo in mente, trovare il marchio automobilistico più affidabile è più importante di qualsiasi altra cosa nel settore automobilistico in questo momento. Sebbene sia il primo dell’azienda, esso forza del dinaro Lo studio elenca Kia come l’azienda automobilistica più affidabile. Lo studio dell’anno scorso ha classificato Kia al numero tre, quindi qualcosa deve cambiare con il marchio. Hyundai è arrivata al terzo posto Mentre Genesis lo segue da vicino al quarto posto.

Quanto sono affidabili le auto Genesis?

Genesi 2022 G90 | origine

benché Genesis sembra ancora un marchio misterioso Per molti conducenti, la popolarità del marchio sta aumentando rapidamente, e per una buona ragione. Nel complesso, la JD Power Genesis si è classificata al 4° posto, ma è stata l’auto di lusso con il punteggio più alto per affidabilità.

Anche i potenti Marchio di lusso Toyota Lexus È scivolato al secondo posto, seguito rispettivamente da Porsche e Cadillac.

Quali sono le principali conclusioni dello studio J.D. Power?

▶“src=” https://www.youtube.com/embed/MXrmbrGhM1M?feature=oembed “Frameborder=”0″allow=”accelerazione; avvio automatico; scrittura negli appunti. supporti codificati con giroscopio; Picture-in-picture “allowfullscreen>

A parte le classifiche dei marchi, lo studio ha evidenziato alcuni dati interessanti. Dal lato meno sorprendente delle cose, lo studio ha rilevato che le auto del mercato di massa avevano meno problemi su tutta la linea rispetto ai marchi premium. Ciò è dovuto principalmente all’aumento dell’elettronica e delle nuove tecnologie presenti nei marchi premium. Le auto del mercato di massa tendono ad essere più semplici e, a loro volta, hanno meno probabilità di rompersi, almeno su larga scala.

Secondo il sondaggio, una delle informazioni più interessanti è che i problemi con gli schermi e i sistemi di infotainment sono le aree più fastidiose. In effetti, i problemi di infotainment sono comuni quasi quanto le seguenti aree ai massimi livelli.

Sette delle prime 10 aree problematiche di studio sono legate all’informazione e all’intrattenimento. Ciò include riconoscimento vocale integrato, connettività Android Auto/Apple CarPlay, Bluetooth integrato, prese di alimentazione/porte USB insufficienti, sistemi di navigazione difficili da capire/utilizzare, touch screen/display e mappa imprecisa/obsoleta.

Fai un inchino, Kia

Come abbiamo detto all’inizio, Kia ha fatto molta strada. Quella che una volta era un’azienda di auto economiche quasi leggendaria si è trasformata completamente in una casa automobilistica di livello mondiale che costruisce milioni di potenti modelli ogni anno.

