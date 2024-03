Londra

CNN

—



Ministro delle finanze del Regno Unito Mercoledì Jeremy Hunt annuncerà i tagli fiscali per i laburisti. Sta per rendere pubblico quello che sarà l'ultimo bilancio del governo prima delle elezioni generali di quest'anno.

Un taglio alla previdenza sociale: una tassa pagata dai lavoratori – costerà circa 10 miliardi di sterline (12,7 miliardi di dollari), secondo diversi resoconti dei media britannici. Ma l’aumento del debito pubblico, il crollo dei servizi pubblici e un’economia stagnante lasciano poco spazio al cancelliere per effettuare pagamenti più consistenti.

L’economia del Regno Unito è cresciuta a malapena nel 2023. Scivolare nella recessione A fine anno, tutto il contrario Il primo ministro Rishi Sunak si impegna a creare crescita economica. Nel 2024, la Banca d’Inghilterra prevede un’espansione della produzione solo dello 0,25%, mentre il Fondo monetario internazionale prevede una crescita dello 0,6%.

Nonostante questo scenario desolante, si prevede che Hunt fornirà una valutazione ottimistica delle prospettive economiche della Gran Bretagna.

“Ora possiamo aiutare le famiglie con tagli permanenti alla tassazione”, ha detto Secondo il comunicato del Tesoro, va detto. “I conservatori sanno che tasse più basse significano più crescita. E una maggiore crescita significa maggiori opportunità e maggiore prosperità.

I conservatori di Hunt seguono con un ampio margine il partito laburista d'opposizione I sondaggi lo hanno messo sotto forte pressione affinché introducesse tagli fiscali – per quanto piccoli – in un ultimo disperato tentativo di conquistare gli elettori.

Dai un'occhiata a questo contenuto interattivo su CNN.com



Ma è improbabile che i modesti tagli alle imposte sul reddito o sui salari cambino il fatto che il carico fiscale complessivo della Gran Bretagna rimane stabile. Il massimo del dopoguerra E il tenore di vita è diminuito. Produzione economica pro capite Ancora in calo rispetto a fine 2019, non del tutto recuperato Dal forte calo durante le epidemie, passo Ufficio per le statistiche nazionali.

Nel frattempo, il Regno Unito Debito governativo È aumentato di oltre il 40% dal 2020 poiché il governo ha investito molto per migliorare le famiglie e le imprese dall’impatto dei blocchi di Covid-19 e dall’aumento dei costi energetici a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Alla fine di gennaio, secondo l’ONS, il debito del settore pubblico superava i 2,6 trilioni di sterline (3,3 trilioni di dollari), un livello che non si vedeva dall’inizio degli anni ’60 e circa lo stesso livello del prodotto interno lordo annuo del paese. I tassi di interesse elevati aggravano la situazione.

Dai un'occhiata a questo contenuto interattivo su CNN.com



Un debito crescente sta sottraendo più denaro dai servizi pubblici fondamentali, già schiacciati dall’inflazione e dai tagli di bilancio passati.

Numerosi enti locali si sono recentemente dichiarati insolventi, tra cui la seconda città più grande della Gran Bretagna, Birmingham, martedì ha approvato i piani per tagliare i servizi locali e abbassare l'illuminazione stradale nel tentativo di pareggiare i conti. La Local Government Association ha avvertito a dicembre che i comuni inglesi si troveranno ad affrontare un deficit di finanziamento di 4 miliardi di sterline (5,1 miliardi di dollari) quest’anno e il prossimo.

Altre zone “non protette” della nazione Anche il bilancio è a rischio, così come la previdenza sociale e le forze di polizia. Per ora sono state frenate le spese per la difesa, le scuole, il Servizio sanitario nazionale e gli aiuti esteri.

Hannah McKay/Reuters Il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt posa con una scatola rossa del budget fuori dal suo ufficio a Downing Street il 6 marzo 2024 a Londra. READ La Russia prende in giro l'idea che gli astronauti indossassero il giallo a sostegno dell'Ucraina

Gli attuali piani del governo per la spesa pubblica sono “incredibili”, hanno scritto gli economisti di Capital Economics in una nota il mese scorso.

“Ciò sembra improbabile quando i servizi pubblici scricchiolano”, hanno aggiunto. “Chi vincerà le elezioni dovrà mettersi d'accordo sia sulle tasse che sulla spesa”.

L’economia del capitale non è la sola a suggerire che il governo abbia giocato a ritmo serrato quando si tratta dei suoi piani di spesa. Il suo stesso organo di controllo fiscale, l’Office for Budget Responsibility, ha recentemente sottolineato un punto simile.

Il presidente dell'OBR Richard Hughes disse A gennaio il governo non ha fornito dettagli dettagliati sui piani di spesa dipartimentali oltre marzo del prossimo anno, ma solo cifre principali.

“Alcuni l'hanno definita un'opera di finzione”, ha detto Hughes.

“Probabilmente è generoso che qualcuno si sia preso la briga di scrivere un'opera di narrativa, mentre il governo non si è preso la briga di scrivere i propri piani di spesa dipartimentali basati sui loro piani per i servizi pubblici”, ha aggiunto.

Ridurre la spesa futura per i servizi pubblici per finanziare i tagli fiscali potrebbe ora rivelarsi controproducente. Da un sondaggio condotto il mese scorso su quasi 2.000 adulti britannici da Deltapol e Tony Blair Institute è emerso che il 52% ritiene che il governo dovrebbe investire una quota maggiore del proprio denaro nel miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi pubblici. Solo l’11% ritiene che il denaro dovrebbe essere utilizzato per tagliare le tasse.

Hunt farà il suo annuncio sul bilancio in Parlamento a partire dalle 7:30.