Gli Stati Uniti prendono di mira la produzione iraniana di droni come rappresaglia per l'attacco israeliano

Giovedì il Dipartimento del Tesoro ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran in risposta ai suoi ultimi attacchi aerei contro Israele, spingendo l’amministrazione Biden a cercare una risposta economica piuttosto che militare a Teheran. Il segretario al Tesoro Janet L. Yellen ha affermato che le azioni dell’amministrazione “screditerebbero e destabilizzerebbero” il programma iraniano di droni che prende di mira i civili in Israele. Le sanzioni colpiscono la produzione iraniana di acciaio, che non viene revocata dai funzionari statunitensi dal 2021. Secondo il Dipartimento del Tesoro, negli ultimi tre anni gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a più di 600 società legate all’Iran.

“Le nostre azioni rendono sempre più difficile e costoso continuare a destabilizzare l'Iran”, ha affermato Yellen in una nota. “Continueremo a utilizzare la nostra autorità sanzionatoria contro l'Iran con ulteriori azioni nei prossimi giorni e settimane”.

Le nuove sanzioni, segnalate dall’amministrazione all’inizio di questa settimana, sono progettate per sedare piuttosto che infiammare le tensioni nella regione mentre il presidente Biden cerca di arginare la diffusione delle ostilità in Medio Oriente.. Alcuni critici hanno spinto l'amministrazione ad andare oltre per ridurre le entrate del governo iraniano consentendo alla Cina di acquistare grandi quantità di petrolio iraniano. Il Dipartimento del Tesoro ha adottato alcune misure per consentire alle aziende cinesi di effettuare tali acquisti, ma un giro di vite più ambizioso rischierebbe di far salire i prezzi globali del petrolio e quindi i prezzi del gas statunitense in un anno elettorale.

L’amministrazione, almeno per ora, ha ampiamente evitato tale espansione. Invece, le sanzioni dell’amministrazione giovedì si sono concentrate su obiettivi all’interno dell’Iran.

Le sanzioni eliminano gli obiettivi per le banche e altri istituti finanziari che utilizzano il dollaro statunitense. Ma non è chiaro quante aziende occidentali stiano aiutando la produzione iraniana di droni, soprattutto perché l’economia iraniana ha già legami minimi con le economie occidentali degli Stati Uniti e dei suoi alleati. READ 40 La migliore piumino d oca per letto del 2022 - Non acquistare una piumino d oca per letto finché non leggi QUESTO!

L’Occidente ha già sanzioni sui droni iraniani a causa del loro utilizzo da parte delle forze russe in Ucraina, ha affermato Rachel Ziemba, vice membro senior del Center for a New American Security, un think tank di politica estera. “Lo vedo spesso”, ha detto. “Questa non è una mossa seria per cercare di bloccare le entrate energetiche, e sospetto che i nomi coinvolti facciano affidamento sui punti di nesso del dollaro statunitense, il che potrebbe ridurre la loro performance.”

Prima che gli attacchi del 7 ottobre contro Israele ravvivassero le tensioni regionali, l’economia iraniana era una delle più permissive al mondo. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni economiche all’Iran dal 1979 e l’amministrazione Trump ha aumentato significativamente le pressioni economiche dopo il 2018, quando si è ritirata dall’accordo sul nucleare iraniano raggiunto dall’amministrazione Obama.

Gli obiettivi delle ultime sanzioni includono 16 persone e due società che gestiscono la produzione di droni iraniani. Sono state sanzionate anche cinque società che forniscono forniture al produttore siderurgico iraniano Ghouzestan Steel. Il Tesoro ha inoltre sanzionato tre filiali di una casa automobilistica iraniana accusata di sostenere il regime iraniano.