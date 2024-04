LabHost: la polizia blocca un servizio di phishing globale da 249 dollari al mese utilizzato da 2.000 hacker

Londra

CNN

—



Le forze dell'ordine di 19 paesi hanno chiuso una piattaforma online che ha guadagnato almeno 1 milione di dollari vendendo strumenti di phishing ai criminali informatici, aiutandoli a lanciare attacchi contro decine di migliaia di persone in tutto il mondo.

L'operazione, guidata dalla polizia metropolitana del Regno Unito, ha preso di mira LabHost, che secondo i funzionari è stato istituito nel 2021 per… È facile per gli hacker creare siti Web falsi volti a indurre le persone a rivelare indirizzi e-mail, password e dettagli bancari.

La polizia metropolitana ha dichiarato in un comunicato di aver arrestato 37 sospetti e di aver perquisito più di 70 località nel Regno Unito e in tutto il mondo tra domenica e mercoledì.

“Fin dal suo inizio, LabHost ha ricevuto poco meno di 1 milione di sterline (1.173.000 dollari) in pagamenti da utenti criminali, molti dei quali sono stati ora identificati dagli investigatori del crimine informatico del Met”, ha affermato il servizio di polizia di Londra, aggiungendo che 2.000 utenti si erano iscritti a questo servizio. luogo. sito e pagano un abbonamento mensile.

LabHost ha dichiarato di aver ottenuto 480.000 numeri di carte bancarie e 64.000 numeri PIN, oltre a oltre un milione di password utilizzate per siti Web e altri servizi online.

L'agenzia di polizia dell'Unione europea Europol ha coordinato la polizia a livello internazionale, collaborando con i servizi segreti statunitensi e l'FBI, nonché con le autorità di paesi lontani come Australia e Finlandia. In una dichiarazione separata, Europol ha affermato che quattro persone legate alla direzione di LabHost, compreso lo sviluppatore del servizio, sono state arrestate.

Europol ha affermato che attraverso l'indagine su LabHost sono stati individuati almeno 40.000 domini di phishing, con circa 10.000 utenti in tutto il mondo.

“Per una tariffa mensile media di 249 dollari, LabHost offrirebbe una suite di servizi illeciti personalizzabili e implementabili con pochi clic”, ha affermato.

“A seconda dell'abbonamento, i criminali si trovano di fronte a una gamma sempre più ampia di obiettivi, tra cui istituti finanziari, servizi di consegna della posta e fornitori di telecomunicazioni.”

Europol ha affermato che tra i servizi forniti c'era uno strumento di gestione delle campagne chiamato LabRat, che ha consentito ai criminali di monitorare e controllare gli attacchi di phishing in tempo reale ed è stato progettato per aggirare misure di sicurezza rafforzate come l'autenticazione a due fattori.