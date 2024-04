SMS Phishing, una truffa chiamata “Smishing” rivolta agli utenti ezpass

Cos'è la truffa Smishing? I criminali sono creativi e ora cercano di inviare messaggi di testo ai tuoi dispositivi mobili per ottenere le tue preziose informazioni. Stati Uniti oggi

L'FBI ha emesso un avviso di una nuova truffa via SMS contro le strade a pedaggio.

In Avvisare Il 12 aprile, l'FBI ha dichiarato di aver ricevuto più di 2.000 denunce Messaggi SMS di phishing Rappresenta i servizi di riscossione dei pedaggi in almeno tre stati e afferma che le persone devono dei soldi per i pedaggi non pagati. Secondo l’FBI la truffa potrebbe spostarsi da stato a stato.

Un esempio di messaggi di testo fraudolenti che le persone potrebbero ricevere è il seguente: “(Nome del servizio commissioni statali): abbiamo notato una commissione in sospeso di $ 12,51 nel tuo record. Per evitare una penalità di $ 50,00 per il ritardo, visita https://myturnpiketollservices.com per regolare il tuo saldo”.

L'FBI afferma che i testi contengono un linguaggio quasi identico, ma il collegamento all'interno del testo è stato modificato per impersonare il servizio di riscossione dei pedaggi statale. Anche i numeri di telefono sembrano cambiare da uno stato all’altro.

Cos'è il phishing via SMS?

Phishing telefonico Secondo l’FBI si tratta di un “attacco di ingegneria sociale che utilizza messaggi di testo falsi per indurre le persone a scaricare malware, condividere informazioni sensibili o inviare denaro ai criminali informatici”.

Il termine deriva dalla combinazione delle parole “SMS” e “phishing”.

Cosa fare se ricevi un SMS “Smishing” su una strada a pedaggio

Se ricevi uno di questi messaggi di testo, l'FBI suggerisce di procedere come segue: