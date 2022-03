Blocco MLB: annunci diretti mentre i colloqui CBA continuano dopo la scadenza del campionato posticipata a martedì pomeriggio

Secondo quanto riferito, la Major League Baseball e la MLB Players’ Association si stanno muovendo verso un nuovo contratto collettivo che porrà fine al blocco imposto dal proprietario dopo una sessione di negoziazione maratona durata fino a lunedì mattina presto. La MLB ha fissato una scadenza lunedì (28 febbraio) per raggiungere un accordo prima di annullare le partite della stagione regolare e posticipare la data di inizio al 2022. Tuttavia, la scadenza autoimposta della lega è stata posticipata alle 17:00 ET martedì, Secondo Jeff Basson di ESPNE le parti continueranno a parlare per tutto il giorno.

La MLB e la MLBPA hanno trascorso più di 16 ore lunedì al Roger Teen Stadium di Jupiter, in Florida. Per quanto riguarda i progressi compiuti durante le sessioni della maratona del lunedì/martedì mattina, Ken Rosenthal di atletica leggera C’è “un netto miglioramento”, ma “grandi divari sono in grandi aree”.

La MLB ha iniziato i negoziati lunedì, annunciando alla MLBPA che era pronta a saltare un mese di partite e ha assunto un tono più minaccioso. L’atleta Evan Trellich. Diverse ore dopo, diversi rapporti affermavano che entrambe le parti avevano concordato un formato di playoff ampliato a 12 squadre. Tuttavia, erano in discussione il limite dell’imposta sul saldo della concorrenza (imposta sul lusso) e le sanzioni per il superamento del limite indicato.

Laddove MLB, MLBPA sono ancora divisi

Imposta sul saldo competitivo : La “linea di lusso” del baseball è un punto appiccicoso nella conversazione. I proprietari vogliono mantenere il limite CBT basso e le sanzioni alte, quindi funge da pratico limite di retribuzione. MLBPA vuole aumentare il limite a $ 230 milioni, A John Heyman della rete MLB. I proprietari vogliono che quel numero sia vicino a $ 220 milioni.

Si diceva che anche questioni banali come i controlli sui cambiamenti difensivi facessero parte del dibattito. In tutto, lunedì, ci sono stati 13 incontri faccia a faccia separati tra le due parti presso il centro di allenamento primaverile. Il clou di questo è la speranza che la stagione inizi come previsto il 31 marzo, ma le parti dovranno lavorare di più il martedì riunito.

Ecco la cronologia per il CBS Sports Lockout, Ma la versione breve è che i proprietari hanno messo i blocchi quando il precedente CBA è scaduto il 1° dicembre, esattamente tre mesi fa. Non furono costretti a farlo, ma fu bollato come una manovra difensiva. La lega ha aspettato più di sei settimane per fare la sua prima proposta. Le due parti hanno avuto diversi colloqui faccia a faccia con alcuni punti chiave, inclusa l’imposta sulla riserva di concorrenza; Condivisione dei guadagni; La ripartizione dei giocatori che si qualificano per la posizione di Super Two presso la giuria; E il salario minimo della lega.

CBS Sports fornisce annunci dal vivo dei colloqui di martedì. Puoi seguire di seguito.