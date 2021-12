Borsa di oggi: Dow Falls, Tesla slides, Apple tips

Dimensione del testo





Le azioni sono crollate di nuovo mentre i prezzi alla produzione sono aumentati, creando rabbia nel mercato per il fatto che la Federal Reserve stringerà più rapidamente la politica monetaria.

Nel commercio pomeridiano, il



Dow Jones Industrial Average

97 punti o 0,3% in meno; Il



S&P 500

è sceso dello 0,9%; E questo



Composto Nasdaq

Diminuito dell’1,5%. Il Nasdaq esperto di tecnologia è ora in calo di quasi il 3% per la settimana.

Se gli investitori si aspettano di vedere segnali che l’inflazione sta iniziando a raffreddarsi, un’altra cosa sta arrivando. I prezzi dei produttori statunitensi sono aumentati dello 0,8% in ottobre-novembre, ben al di sopra delle previsioni per lo 0,5%, e sono aumentati dello 0,6%, mentre il PPI core è aumentato dello 0,7%, in anticipo rispetto alle aspettative dello 0,4%. Anno su anno, il PPI è aumentato del 9,6%.

Gli aumenti inesorabili potrebbero motivare la Fed a muoversi più velocemente nell’eliminazione di miliardi di dollari al mese che si riversano nei mercati.

Gli investitori si aspettano che la banca centrale annuncerà mercoledì se “sfrutterà” o uscirà gradualmente dal suo programma di acquisto di obbligazioni, il che potrebbe segnalare un aumento dei tassi di interesse più rapido del previsto.

“Non c’è dubbio che la banca centrale abbia tutto ciò di cui ha bisogno per accelerare i piani di tapering e che i titoli ad alta valutazione vengono venduti in previsione di un contesto di tassi di interesse più elevati”, ha scritto Louis Navelier, fondatore di Navellier & Associates.

I titoli tecnologici ad alto rating sono stati duramente colpiti. Molte aziende tecnologiche scommettono da anni su profitti sostanziali e gli investitori non vogliono fare scommesse rischiose a lungo termine a causa della scarsa liquidità nei mercati.

All’estero, è probabile che la Banca d’Inghilterra e la Banca centrale europea inviino segnali ancora peggiori, preoccupando che la variante del virus corona Omigron possa rallentare la ripresa economica.

La Cina, nel frattempo, sta allentando la politica monetaria, che aumenterà le attività di rischio globali. “Più il governo cinese si preoccupa dell’economia, più gli investitori sono entusiasti”, hanno scritto Thomas Cadley e Wei Hee di Gavaglin.

L’Agenzia internazionale per l’energia riferisce che i prezzi del petrolio sono diminuiti dopo aver ridotto le prospettive della domanda di petrolio per il prossimo anno a 100.000 barili al giorno, indicando che l’aumento dei casi di virus corona dovuto alla variante Omicron potrebbe influire sulla crescita globale.

Il West Texas Intermediate è sceso dello 0,8% a 70 dollari al barile.

Ecco cinque titoli in movimento:







Oltre la carne



(Ticker: BYND) Piper Chandler è cresciuto dell’8% dopo essere passato da sottopeso a neutrale.







Mela



(AAPL) Bank of America è diminuita dello 0,9% nonostante gli aggiornamenti per acquistare da neutrale.







Tesla



(TSLA) Il fondatore e CEO Elon Musk è sceso del 2,6% martedì dopo la vendita. $ 900 milioni di azioni, Nell’esercizio del diritto di acquisire stock option per più di 2 milioni di azioni nella sua società di veicoli elettrici.







Cloudflare



(NETTO) è sceso dell’11% e







cane dati



(DDOG) Diminuzione del 7,1% dopo una bassa riduzione di peso da neutro a JP Morgan.

Scrivi a Jacob Sonenshine a Jacob.sonenshine@barrons.com e Pierre.briancon@dowjones.com a Pierre Briançon