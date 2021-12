I futures su azioni stanno scivolando prima della riunione della Fed

A noi Il futuro delle azioni Bordi anteriore e inferiore Riserva federale La riunione politica di due giorni dovrebbe concludersi con una rapida conclusione del piano della banca centrale di acquistare i suoi titoli.

Martedì i futures per l’S&P 500 sono scesi dello 0,2%. Lunedì l’indice è sceso al minimo storico. Martedì i contratti per il Nasdaq-100 incentrato sulla tecnologia sono scesi dello 0,7% e il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,1%.

Alla conclusione dell’incontro di mercoledì, gli investitori stanno osservando la rapidità con cui l’aumento dei casi di Covit-19 e la nuova variante Omigron cambierà le politiche monetarie facili che hanno alimentato il rally azionario di quest’anno. La banca centrale dovrebbe agire rapidamente per fermare il suo programma di acquisto di obbligazioni e segnalare che alzerà i tassi di interesse il prossimo anno per frenare l’inflazione.

Le aspettative di inflazione americana raggiungono nuovi massimi con l’aumento dei prezzi al consumo

Honey Retha, portfolio manager di Pinebridge Investments, ha dichiarato: “Questo è uno sfondo molto impegnativo per il mercato. Il mercato vuole determinare cosa faranno”.

La nuova variante potrebbe pesare sulla ripresa economica globale poiché alcuni paesi adottano misure per ridurne la diffusione, ma è probabile che la carenza di manodopera e i problemi della catena di approvvigionamento che hanno innescato l’inflazione continuino. Retha ha aggiunto.

Nel trading pre-mercato, le azioni meme Gamestop e AMC Entertainment hanno continuato il loro recente calo, scendendo rispettivamente del 3% e del 4,5%. Le due società hanno annunciato l’impatto del loro prezzo delle azioni la scorsa settimana, con Gamestop che ha ampliato le sue perdite trimestrali e ha rivelato che AMC aveva venduto congiuntamente 10,2 milioni di dollari di azioni, inclusi il suo CEO e CEO. Martedì, le azioni di Tesla sono scese del 2% sul premarket dopo che il CEO Elon Musk ha venduto più azioni lunedì.

Il signor Tesla ha affermato che la criptovaluta renderebbe alcuni prodotti più convenienti. Dopo il tweet di Musk di martedì, Dogecoin è aumentato di oltre il 30%.

I prezzi del litio salgono, sovralimentati dall’offerta della domanda e dalla carenza di veicoli elettrici

Nel mercato dei titoli, lunedì il rendimento dei buoni del tesoro a 10 anni di riferimento è stato compreso tra 1,423% e 1,433%. Rendimenti e prezzi si muovono nella direzione opposta.

I futures sul greggio Brent, un indicatore chiave dei mercati petroliferi globali, sono aumentati dello 0,1% a 74,44 dollari al barile. Martedì, l’Agenzia internazionale per l’energia ha affermato che l’apparizione di Omigron è stata “temporaneamente lenta, ma non ha favorito la ripresa della domanda di petrolio”.

All’estero, l’indice Stoxx Europe 600 ha oscillato tra piccoli guadagni e perdite. Le azioni di Rentokil Initial, quotata a Londra, sono scese di quasi l’8% dopo che la società di disinfestazione ha annunciato martedì che avrebbe acquistato Terminix Global Holdings per $ 1,3 miliardi e 643,3 milioni di nuove azioni Rento in un accordo da $ 6,7 miliardi. Terminix è superiore del 20% rispetto a Primarket.

Il produttore farmaceutico svizzero Vifor Pharma è aumentato del 12% dopo che gli azionisti hanno raccomandato l’offerta CSL dell’Australia per 11,7 miliardi di dollari. Il rivenditore online Ocado è aumentato di quasi il 10% nel quarto trimestre dopo che la domanda è rimasta forte e la causa sui brevetti è stata risolta in via stragiudiziale. Le azioni di BT sono scese del 6% dopo che la rivale Altice ha aumentato la sua partecipazione in British Telecom.

I principali indici azionari asiatici hanno chiuso in ribasso. L’Hong Cheng di Hong Kong è sceso dell’1,3% e il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello 0,7%. Lo Shanghai Composite cinese e il Kospi della Corea del Sud sono scesi dello 0,5% ciascuno.