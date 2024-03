Jorge Santos ha annunciato che si candiderà nuovamente al Congresso

CNN

—



L'ex rappresentante del GOP George Santos Fu espulso dalla congregazione L'anno scorso, di fronte alle accuse federali, ha annunciato giovedì sera che si candiderà nuovamente al Congresso, questa volta sfidando un deputato repubblicano a New York.

“Stasera voglio annunciare che tornerò nell'arena politica e sfiderò Nick a combattere. #NY1“, ha scritto Santos su X, riferendosi al rappresentante del GOP Nick LaLotta. “Non vedo l'ora di discutere con lui di queste questioni e del suo debole passato come repubblicano. Combattere per la nostra maggioranza è vitale per la sopravvivenza del Paese.

L'ex deputato, rappresentante del 3° distretto di New York, ha fatto il suo annuncio nel corso della Discorso sullo stato dell'Unione del presidente Joe Biden Giovedì, durante il quale è stato avvistato al Campidoglio degli Stati Uniti.

Santos partecipa al torneo Battlegrounds di New York Tra molte specie In uno stato in cui è probabile che si decida la maggioranza della Camera, metterà da parte il proprio bagaglio per sfidare un presidente in carica alle primarie di giugno e affronterà difficoltà difficili nel suo tentativo di rimonta.

Lalotta è tornato rapidamente alla nuova offerta del Santos giovedì sera. “Ho guidato la cacciata di Jorge Santos per alzare gli standard al Congresso e ritenere responsabile un bugiardo patologico che ha rubato le elezioni. Se è necessario sconfiggerlo alle primarie per portare a termine il lavoro, conta su di me”, ha detto LaLotta.

LaLotta ha presentato lo scorso autunno una risoluzione per espellere il suo collega repubblicano di New York. dire Che meritava di “essere in prigione”.

Nell'annunciare la sua nuova campagna, Santos ha definito il suo ex collega solo RINO, ovvero repubblicano. “Non ci sono stati veri conservatori a New York da quando ho arbitrariamente lasciato l’incarico, RINO, come in borghese. @nicklalota“Ha scritto X.

Un folto gruppo di democratici si è riunito per cercare di ribaltare il primo distretto di New York, considerato repubblicano magro. Nathan L. Elezioni con Gonzales.

John Avlon, ex commentatore della CNN, e Nancy Koroff, professoressa emerita della Stony Brook University che ha perso una candidatura alla Camera nel 2020, sono tra i principali contendenti democratici.

“Fatelo avanti”, ha detto Avlon in un comunicato giovedì sera in risposta alla nuova campagna del Santos.

La campagna congressuale di Santos ha presentato giovedì sera i documenti organizzativi alla Commissione elettorale centrale, esprimendo interesse a candidarsi nel 1° distretto. La nuova dichiarazione della campagna ha identificato le entrate Un tesoriere Precedentemente impiegato da Santos.

Santos è il sesto deputato ad essere espulso dalla legislatura. Ha separato Innocente 23 Oneri federaliAccuse di frode relativa alle indennità di disoccupazione Covid-19, inclusa l'appropriazione indebita di fondi elettorali e la menzogna sulle sue finanze personali nelle dichiarazioni di divulgazione della Camera.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.

Haley Talbot della CNN ha contribuito a questo rapporto.