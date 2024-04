Caitlin Clark selezionata con la scelta numero 1 nel Draft WNBA 2024 dall'Indiana Fever

BROOKLYN, NY – Otto giorni dopo una delle più grandi carriere nel basket universitario mai registrate, Caitlin Clark è stata selezionata dagli Indiana Fever come la scelta numero 1 nel draft WNBA di lunedì.

Clarke è pronta non solo ad aiutare i Fever a tornare nella postseason per la prima volta dal 2016, ma anche a usare il suo potere da star in un momento importante nella storia della WNBA.

“Penso di essere più emozionato di ogni altra cosa”, ha detto Clark a NBC News lo scorso fine settimana.

Clark ha ottenuto un successo storico nelle sue quattro stagioni in Iowa. Ha segnato 3.951 punti, il numero più alto mai registrato nella storia della divisione I maschile o femminile della NCAA. Ha battuto il record di 3 punti in una sola stagione, ha giocato in due campionati nazionali ed è stata nominata Giocatrice Nazionale dell'Anno due volte.

Alcuni dei riconoscimenti che ha ricevuto provengono da una carriera così prospera che l'Iowa ha annunciato la scorsa settimana che non era passata nemmeno una settimana dalla fine della sua carriera universitaria.

Clark si esibiva spesso di fronte a un pubblico tutto esaurito e i suoi giochi infrangevano i record di spettatori televisivi. La vittoria della Carolina del Sud sull'Iowa nel campionato nazionale del 2024 è stata vista da 18,9 milioni di spettatori su ABC, con un picco di 24,1 milioni di spettatori: un aumento del 90% rispetto alla partita per il titolo del 2023 e un aumento del 289% rispetto al 2022. Il gioco ha battuto i record di spettatori. Ambientato pochi giorni prima nell'incontro Elite Eight dell'Iowa contro l'LSU.

Si prevedeva che anche il draft di lunedì alla Brooklyn Academy of Music avrebbe battuto il record di ascolti dell'evento.

L'anticipazione del ritorno di Clark nella WNBA ha aumentato l'interesse per l'Indiana. Trentasei partite di Fever – il 90% del suo palinsesto – saranno trasmesse a livello nazionale nella prossima stagione, più di quelle del due volte campione in carica Las Vegas Aces.

A partire da mercoledì, il prezzo medio dei biglietti per l'Indiana è aumentato del 190% rispetto alla scorsa stagione, secondo il mercato dei biglietti Vivid Tickets. Le vendite dei biglietti sono aumentate dopo che i Fever hanno vinto la lotteria a dicembre, ma Clark deve ancora annunciare se diventerà professionista o tornerà in Iowa per la sua ultima stagione di idoneità.

Il 29 febbraio, pochi giorni prima dell'ultima partita casalinga della stagione regolare dell'Iowa, Clark ha annunciato la sua decisione di partecipare al draft WNBA. In pochi minuti, l'Indiana, che aveva vinto solo 18 partite nelle ultime due stagioni, ha ricordato ai fan di acquistare gli abbonamenti con un post sui social media che diceva “Speranza a bordo”. Twittato alle 21:30 ET di domenica, a sole 22 ore dalla bozza – un riferimento al numero di Clark.

Lunedì sera, l'attesa è finita quando Clark si è unito al franchise, dove si unirà alla scelta numero 1 dello scorso anno in Rookie of the Year Alia Boston della Carolina del Sud. La popolarità di Clarke è stata notevole durante tutto il fine settimana, evidenziata dalla sua apparizione al Saturday Night Live. Ma molto prima che pensasse di apparire in spettacoli comici o di fare il tutto esaurito, sognava di giocare nella WNBA.

Alle elementari scrisse uno dei suoi obiettivi futuri: diventare la WNBA. Lunedì sera quel desiderio si è avverato.

Risultati del primo turno del Draft WNBA

Caitlin Clark, G, Iowa – Febbre dell'Indiana Cameron Brink, F, Stanford – Los Angeles Sparks Camila Cardoso, C, Carolina del Sud – Chicago Sky (tramite Phoenix Mercury) Rickia Jackson, F, Tennessee – Los Angeles Sparks (tramite Seattle Storm) Jaycee Shelton, G, Ohio State – Dallas Wings, (tramite Chicago Sky) Aaliyah Edwards, F, UConn – Washington Mystics Angel Reese, F, LSU – Chicago Sky (tramite Minnesota Lynx) Alyssa Philly, F, Utah – Minnesota Lynx (tramite Atlanta Dream) Carla Light, G, Tarps (Francia) – Dallas Wings Leila Lakhan, G, Angers (Francia) – Connecticut dom Marquesha Davis, G, Ole Miss – New York Liberty Nyadiew Puoch, F, Southside Flyers (Australia) – Atlanta Dream (tramite Las Vegas Aces)

I risultati del secondo e del terzo turno potete trovarli qui.

