Cambiamenti al livello di Xbox Game Pass in arrivo a causa di Call of Duty, affermano gli addetti ai lavori

I cambiamenti stanno arrivando ai livelli di Xbox Game Pass grazie alle voci secondo cui un nuovo Call of Duty sarebbe stato aggiunto al servizio di abbonamento di Microsoft.

Ieri abbiamo trattato un rapporto del WSJ secondo cui quest’anno un titolo Call of Duty sarebbe arrivato su Game Pass. La notizia potrebbe essere annunciata durante l’Xbox Showcase del mese prossimo. A seguito di questo rapporto, diverse fonti ora affermano che Microsoft sta pianificando di apportare modifiche ai livelli di Game Pass, che potrebbero includere un aumento dei prezzi, principalmente a causa dell’inclusione di Call of Duty.

Sui forum ResetEra, l’insider era inizialmente conosciuto come “Shinobi” disse “Ci saranno cambiamenti” quando Microsoft ha risposto al feedback che avrebbe introdotto un nuovo prezzo e ristrutturato i livelli di Game Pass. Inoltre, parlando su X, l’insider spagnolo ‘eXtas1s’ (che scrive spesso per l’outlet Xperator) Affermazioni Stanno arrivando dei “cambiamenti” ai livelli Game Pass, principalmente a causa di Call of Duty. Non sono stati ancora condivisi ulteriori dettagli.

Un altro insider che ha condiviso “informazioni” sulle presunte modifiche a Xbox Game Pass è stato “NatyRack”, che ha confermato l’affermazione di cui sopra da “eXtas1s”. Rispondendo a una domanda sui forum ResetEra da parte di un utente che chiedeva se le modifiche includessero cambiamenti di livello e aumenti di prezzo, la persona informata ha affermato che Microsoft apporterà modifiche ai prezzi e ai livelli.

“Cambiamenti di prezzo e cambiamenti a livelli”, ‘NateDrake’ ha scritto Nei forum.

Come sempre con questo tipo di voci, per ora prendiamo le “informazioni” fornite con le pinze. Ancora una volta, queste fonti si sono rivelate piuttosto accurate in passato e ha senso che Microsoft apporti modifiche al suo servizio di abbonamento solo se la società include la serie Call of Duty su Game Pass.

