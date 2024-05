Un taco è un panino? no sì. Beh, dipende dalla legge.

La questione di cosa sia e cosa non sia tecnicamente un sandwich ci attanaglia fortemente.

La domanda non morirà mai, ma un giorno lo farò, e posso immaginare che l’ultima cosa che sento è qualcuno che mi spiega perché un hot dog è un panino, o perché un hamburger è un panino, o perché la mia anima lascia il mio corpo come Respiro la mia anima. Anche l’ultimo respiro è un panino.

Lunedì, a Fort Wayne, Indiana, un giudice Ha stabilito che i tacos sono “panini in stile messicano”, Sebbene di solito non si verifichi un problema di zonizzazione locale Indirizzi nazionaliEra impossibile resistere a questo. Ha preso sul serio la stupida domanda del sandwich in un caso giudiziario civile, e poi sembrava arrivare alla risposta sbagliata.

Scrivo queste parole da Los Angeles, dove la domanda in sé è banale. Ci sono molti famosi panini in stile messicano qui – cimitas, pampasos, dozzine di stili regionali di torta – e i tacos semplicemente non sono uno di questi. Il taco è il suo glorioso archetipo, la sua enorme, indiscutibile fetta di gioia.

Ma farsi coinvolgere in questa discussione è un po’ una distrazione. Questa sentenza non è stata presa per risolvere un dibattito artificiale, promuovere il coinvolgimento del marchio o aumentare le vendite della maglietta “It’s a Sandwich” di qualcuno su Etsy. È stato creato per i lavori più noiosi e disordinati della vita reale. E qui, devo ammetterlo, tutto comincia ad avere un senso.