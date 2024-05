La TSA stabilisce un nuovo record per il numero di viaggiatori sottoposti a screening in un giorno

Venerdì la Transportation Security Administration ha annunciato di aver controllato più di 2,95 milioni di passeggeri delle compagnie aeree, stabilendo un nuovo record in un solo giorno.

In un post su X, L’agenzia, precedentemente nota come Twitter, ha dichiarato sabato di aver effettuato lo screening di 2.951.163 persone ai checkpoint aeroportuali in tutto il paese venerdì, superando il precedente record di 2.907.378 stabilito la domenica dopo il Ringraziamento dell’anno scorso.

“Se hai viaggiato ieri, congratulazioni, hai fatto parte di una giornata da record!” Lisa Farbstein, portavoce della Transportation Security Administration, ha detto in un… Funzione separata.

I viaggiatori si spostano attraverso l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta prima del Memorial Day, venerdì 24 maggio 2024, ad Atlanta. /Credito: Mike Stewart/AP

Prima dell’inizio del fine settimana del Memorial Day, la TSA prevedeva che venerdì sarebbe stato il giorno più trafficato per i viaggi aerei, con quasi 3 milioni di persone che avrebbero dovuto passare attraverso i checkpoint aeroportuali.

Giovedì la TSA ha sottoposto a screening poco meno di 2,9 milioni di persone, circa 11.000 in meno rispetto al record precedente. Cinque dei 10 giorni di viaggio più trafficati mai registrati sono stati a partire dal 16 maggio, ha affermato l’agenzia.

Il viaggio è previsto anche durante il fine settimana del Memorial Day Battere i record stradali.

L’American Automobile Association, o AAA, ha avvertito di una congestione senza precedenti sulle strade questo fine settimana, insieme alla possibilità di congestione negli aeroporti. Ancora più affollato rispetto agli anni passati. Organizzazione che sembra Vari fattori economici e collabora con altri gruppi per pianificare le condizioni di viaggio, Annunciare All’inizio di questo mese, circa 43,8 milioni di persone negli Stati Uniti avrebbero probabilmente percorso almeno 50 miglia da giovedì a lunedì. Secondo AAA, ciò rappresenterebbe un aumento del 4% dei viaggi totali rispetto al 2023.

“Non vedevamo numeri di viaggio del fine settimana del Memorial Day come questi da quasi 20 anni”, ha detto in una nota Paula Tweedale, vicepresidente senior dei viaggi presso AAA. “Ci aspettiamo un milione di passeggeri in più questo fine settimana rispetto al 2019, il che non solo significa che stiamo superando i livelli pre-pandemia, ma indica anche che ci aspetta una stagione estiva molto impegnativa”.

Anche Emily May Chakur ha contribuito a questo rapporto.

