Una banconota da 1 dollaro in tasca potrebbe valere migliaia: ecco perché

Se hai qualche banconota da un dollaro nel tuo portafoglio, potresti voler controllare le monete statunitensi prima di spenderle.

Secondo quanto riferito, alcuni collezionisti di monete e monete americane sono disposti a pagare migliaia di dollari per rare banconote da un dollaro contenenti un certo errore tipografico commesso dal Bureau of Engraving and Printing degli Stati Uniti.

“È molto raro che la Fed faccia un pasticcio e poi la metta in circolazione”, ha detto a Fox Business Chad Houck, vicepresidente di PMG, una società di classificazione della cartamoneta con sede a Sarasota, in Florida.

“Non vedi quell'errore nella valuta statunitense.”

Sono state stampate due serie di banconote da 1 dollaro, una nel 2014 e una nel 2016, che presentavano questo errore specifico, con il risultato che sono state messe in circolazione oltre 6 milioni di banconote da 1 dollaro prima che l'errore fosse scoperto.

“Nel 2014 e nel 2016, la Fed ha inviato ordini alle strutture sia di Washington che di Fort Worth di procedere [and] Stampa [same] “Numeri di serie,” disse Hawk.

«Quindi tutte le banconote erano banconote da un dollaro provenienti da New York [in] 2013, che, per la normale valuta in circolazione nel tuo portafoglio, sarebbe solo una normale banconota da un dollaro.

Hook spiegò che il problema si verificava quando i dollari venivano stampati con numeri di serie duplicati, perché si suppone che ogni banconota in circolazione abbia un numero di serie univoco per identificarla.

Secondo quanto riferito, il Bureau of Engraving and Printing degli Stati Uniti non ha individuato l'errore, ma i collezionisti di monete lo hanno fatto.

Ora, insieme ai consumatori, cercano banconote nell’intervallo dei numeri di serie e sperano di trovare alla fine coppie di banconote da un dollaro con gli stessi numeri di serie, dove sta il valore.

“Forse due fatture separate valgono $ 2”, ha detto Hook.

In tutto, ci sono 6,4 milioni di paia di banconote da 1 dollaro con numeri di serie corrispondenti.

“Se notate gli intervalli di numeri di serie elencati, ammontano a circa 6 milioni”, ha detto Hook.

Le singole banconote da 1 dollaro potrebbero trovarsi ovunque, ha detto Hook.

“Negli ultimi sei o sette anni, questo è stato lì”, ha aggiunto.

Ma negli ultimi due o tre anni le persone hanno iniziato a scoprire cosa c'è che non va. Attraverso i social media, la società è stata in grado di comunicare e le persone hanno potuto mettere in relazione il proprio feedback in molti modi. Penso che l'ultimo paio che ho visto sia stato venduto per circa $ 6.000.

Con miliardi di dollari scambiati, finora sono state abbinate solo nove coppie.

Un altro fattore che influenza il valore di una coppia è il modo in cui vengono classificate le note o in quali condizioni si trovano, ha detto Hook.

I rivenditori locali hanno classificato la moneta attraverso società come PMG o PCGS, ha affermato Bill Bailey, proprietario di Century Coins a Robinson, Texas.

Quindi, portare una banconota da un dollaro di potenziale valore in un negozio nella loro città è un passo successivo importante, ha detto.

“Migliori sono le condizioni in cui si trova la banconota, sia che circoli poco o per niente, più soldi porterà”, ha detto Bailey a Fox Business.

“Possono ottenere punteggi da 15 a 70, il che è davvero difficile da ottenere, quindi più alto è il numero nella valutazione, migliore è il valore della nota.”

Le banconote da un dollaro che possono valere migliaia hanno tre indicatori, secondo Wealthy Nickel, un sito di finanza personale:

La data seriale vicino all'immagine di George Washington dovrebbe essere “Serie 2013”.

La fattura deve riportare il timbro della Federal Reserve “B” sopra il numero di serie.

Il numero di serie deve terminare con un asterisco

È compreso tra B00000001* – B00250000* o B03200001*-B09600000*

Hook ha detto che la possibilità che l'americano medio abbia una banconota da un dollaro nel portafoglio non è molto improbabile. [dollar bills] “Considerando il

“Sono del 2013 e sono ancora lì”, ha detto Hawk.

Poiché il valore è il completamento di una coppia, chiunque abbia una nota all'interno dell'intervallo del numero di serie dovrebbe iniziare facendo una ricerca su Internet, ha detto Houck.

“La cosa migliore che puoi fare è guardare online, navigare sui social media: in realtà ci sono siti web dedicati a questo”, ha detto.