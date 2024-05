Mercato azionario oggi: aggiornamenti in tempo reale

2 ore fa

Con più della metà della settimana di negoziazione nello specchietto retrovisore, le tre medie principali sono sulla buona strada per vedere delle perdite.

L'S&P 500 e il Nasdaq Composite sono sulla buona strada per chiudere la settimana in ribasso rispettivamente di oltre l'1% e di circa il 2%. Il Dow Jones, che è stato l'unico dei tre a chiudere mercoledì in positivo, è pronto per una perdita dello 0,9%.

-Alex Haring