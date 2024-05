Un insegnante in pensione trova ispirazione nelle lotte della Colombia. Eric Adams l'ha definita una ribelle esterna

NEW YORK (AP) – Prima che gli agenti di polizia si riversassero nella Columbia University martedì sera, Più di 100 persone furono arrestate Mentre sgomberavano un edificio scolastico e una tendopoli occupati, il sindaco di New York Eric Adams ha affermato di aver ricevuto informazioni che hanno cambiato il suo modo di pensare alle proteste nei campus. Sulla guerra a Gaza.

Il sindaco ha detto che i “ribelli esterni” che lavorano per “radicalizzare i nostri ragazzi” stanno portando gli studenti a tattiche più estreme. Mercoledì mattina una di loro, Adams, ha ripetuto nei media che suo marito era una donna “condannata per terrorismo”.

Ma la donna menzionata dal sindaco non era nel campus della Columbia questa settimana, non era tra i manifestanti arrestati e non è stato commesso alcun reato.

Nahla Al-Arian, 63 anni, ha detto mercoledì all'Associated Press che Adams aveva travisato sia il suo ruolo nelle proteste sia i fatti riguardanti suo marito, Sami Al-Arian, ex professore di ingegneria informatica e importante attivista palestinese.

È stato arrestato nel 2003 con l'accusa di aver sostenuto il gruppo palestinese della Jihad islamica negli anni '80 e '90, ma una giuria ha rifiutato di condannarlo per qualsiasi accusa. Caso complesso era in un dilemma legale Nel corso degli anni, anche dopo aver accettato il patteggiamento per un'accusa minore, la sua famiglia ha detto che aveva accettato di uscire di prigione e di porre fine alle loro sofferenze. Lui È stato deportato in Turchia Nel 2015, ha risolto un caso che alcuni hanno visto come un esempio di esagerazione del governo.

L’insegnante di scuola elementare in pensione Nahla Al-Arian ha detto di essere andata alla Columbia, ma di non aver mai insegnato a nessuno la disobbedienza.

“Tutto questo è una distrazione perché sono così spaventati che i giovani americani apprendano per la prima volta cosa sta succedendo in Palestina”, ha detto Nahla al-Arian. “Sono loro che mi hanno influenzato. Sono loro che finalmente mi hanno dato la speranza che ci sarà un po’ di giustizia per il popolo palestinese.

Le forze dell'ordine cercano da tempo di screditare le proteste invocando la minaccia di “rivoltosi esterni” da parte del movimento per i diritti civili. Gli agenti di polizia di New York hanno fatto affermazioni simili durante le proteste scoppiate in tutta la città Morte di George Floyd nel 2020La violenza a volte etichetta le marce pacifiche degli attivisti di quartiere come opera di estremisti esterni.

Nahla al-Arian ha detto di aver perso dozzine di parenti a causa degli attacchi aerei israeliani negli ultimi mesi e di voler vedere il campo da vicino, fermandosi brevemente il 25 aprile durante un viaggio non correlato a New York City con le sue due figlie. Si è seduto per un po' sull'erba ma non ha parlato direttamente con nessuno dei manifestanti, descrivendoli come “indaffarati e belli”.

“Ero felice di sedermi e guardare quegli studenti lottare per la giustizia per il popolo oppresso della Palestina”, ricorda. “E poi ero stanco, quindi ho smesso.”

Una foto di lei inginocchiata da sola vicino a una tenda, scattata da sua figlia e condivisa da suo marito su X, ha rapidamente scatenato accuse di legami terroristici con la protesta.

L’affermazione è stata ripetuta a pappagallo dagli account dei social media di destra, tra cui Lips of TikTok. Un post su X, che ha ricevuto più di 1 milione di visualizzazioni, affermava falsamente che la donna avrebbe potuto essere tra i manifestanti quando la polizia è entrata nel complesso. Il post citava fonti del municipio ed è stato successivamente cancellato.

Ma l’affermazione si è diffusa ampiamente, alimentando una narrazione fortemente negata dagli organizzatori studenteschi secondo cui il movimento filo-palestinese della Columbia sarebbe stato cooptato da forze esterne.

Apparso mercoledì su “CBS Mornings”, Adams, un democratico, ha affermato che la divisione investigativa della polizia di New York “ha identificato professionisti ben addestrati” tra i manifestanti. Una di loro è sposata con un uomo arrestato per reati di terrorismo. Pressato per i dettagli, ha rifiutato di nominare la donna, ma ha suggerito che i giornalisti potrebbero cercare sui social media per scoprirlo.

Intervenendo al programma “Morning Joe” della MSNBC, Adams ha detto che i sospetti di influenze esterne sugli studenti sono stati confermati dopo che la polizia ha identificato una donna nell'”organizzazione” di protesta il cui “marito è stato arrestato e condannato per terrorismo a livello federale”. In una conferenza stampa nel corso della giornata, Adams ha suggerito che agli studenti della Columbia venisse insegnato da estranei come difendersi dai tentativi della polizia di rimuoverli, dicendo che “queste sono tutte abilità che vengono insegnate e apprese”.

La polizia ha rifiutato di dire quante delle 109 persone arrestate in Columbia martedì notte non fossero collegate all'università o di fornire dettagli su quali gruppi potrebbero essere stati coinvolti. Prima che gli studenti entrassero nella Hamilton Hall, i funzionari di polizia hanno detto: Senza prove, Un comitato esterno ha contribuito a finanziare e organizzare il campo.

Gli studenti della Columbia sono aperti riguardo al fatto di includere membri esterni alla comunità nel loro movimento. Ma gli organizzatori vedono le loro azioni come guidate dagli studenti, alcuni dei quali hanno affermato di aver studiato attentamente le tattiche che stavano utilizzando. Nel 1968 furono rilevati diversi edifici universitari Contro la guerra del Vietnam e il razzismo.

In una dichiarazione, il gruppo dietro il campo, Columbia University Apartheid Divestment, ha difeso il diritto “di includere persone esterne alla Ivy League o alla Ivory Tower in questo movimento globale”.

“'Ribelle fuori' è una diffamazione dell'estrema destra usata per denigrare la costruzione della coalizione e l'antirazzismo”, continua il rapporto.

La giornalista Laila al-Arian, che ha raggiunto la madre nel campo il 25 aprile, ha detto che i commenti del sindaco hanno riportato alla luce ricordi dolorosi degli anni di battaglia legale di suo padre. Adams, ha detto, “ha fatto appello agli istinti razzisti più basilari delle persone” per vedere i musulmani come pericolosi outsider.

“Mia madre voleva vedere da vicino questo bellissimo atto di unità”, ha aggiunto. “È vergognoso sotto molti aspetti che le persone usino mio padre per diffamare studenti che non erano nemmeno vivi quando è successo tutto questo.”