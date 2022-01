Cantante e attore di 74 anni – The Hollywood Reporter

Pane di carne, La vendita di mostri dietro la rock star Male dall’inferno La trilogia di album è famosa per la sua voce ottimista, la presenza teatrale e le apparizioni memorabili. Il Rocky Horror Picture Show e Club di Lotta, È morto. Ha 74 anni.

La cantante è morta giovedì sera con la moglie Deborah e le figlie Pearl e Amanda, confermata dal suo agente Michael Green. giornalista di Hollywood. “Sappiamo quanto ha significato per molti di voi e apprezziamo davvero l’amore e il supporto che tutti abbiamo provato durante questa tragedia di perdere un artista così stimolante e un bell’uomo”, afferma una dichiarazione. “Dal suo cuore alle tue anime… non smettere mai di giocare!”

Nessuna causa di morte è stata segnalata.

Personaggio più grande della vita, Meat Loaf ha guadagnato fama mondiale con il suo album di debutto da solista 1977. Male dall’inferno, che ha venduto 14 milioni di copie solo al nord negli Stati Uniti ed è diventato uno degli album più venduti di tutti i tempi. Queste ultime voci della trilogia, tutte con la sua firma, e ballate lunghe e potenti scritte e composte dall’occulto Jim Steinman, Allo stesso modo venduto a milioni

Nato a Dallas il 27 settembre 1947, Marvin Lee Adee era figlio di Arvis, un ex agente di polizia, e Wilma, un’insegnante. “Carne” è il soprannome che gli ha dato suo padre. La cantante Oprah Winfrey ha detto nel 2016, Ha spiegato che era “nato in rosso vivo” e sembrava un “succhiatore di terra da nove libbre”. La sua vita familiare è stata interrotta dal bere di suo padre e ha vissuto con sua nonna per un po’.

Lasciò il Texas nel 1967 e si trasferì a Los Angeles per intraprendere la carriera musicale. La sua prima band ha avuto diversi cambi di nome, tra cui Meat Loaf Soul, Popcorn Blizzard e Floating Circus. E andò in tournée con artisti come The Who e The Grateful Dead, ma ottenne solo un successo marginale. È stato coinvolto in lavori saltuari e ha avuto l’opportunità di condurre un’audizione per la produzione di Los Angeles del musical. Capelli.

Nella forza della sua recitazione Capelli, Meat Loaf è stato offerto dalla Mottown Records l’opportunità di registrare il suo album di debutto. Lavorando con Stony Murphy, Modown è stato rilasciato Sassoso e polpettone Nel 1971, ma ancora una volta il successo fu scarso e Meat Lof tornò a lavorare nella produzione di Broadway. Capelli.

Mead Lough e Jim Steinman durante la registrazione di “Bad Out of Hell II” a Los Angeles nel 1991.

Jeff Gravitz / Filmmagic, Inc.

All’inizio degli anni ’70, Mead Lஃப்f incontrò Steinmann e si esibì nel suo musical sulla guerra del Vietnam. Di quanto meriti. I due in seguito iniziarono un’utile collaborazione artistica, con Steinman che scriveva e componeva musica e Mead Lough che cantava e guidava il suo glamour e la sua presenza scenica.

I due iniziarono a lavorare su un album rock operetico Male dall’inferno Nel 1972. Non è stato rilasciato fino al 1977 ed è diventato un enorme successo globale, vendendo oltre 40 milioni di copie. L’album ha prodotto i singoli “Paradise by the Dashboard Light” e “Bad Out of Hell” e Meat Loaf è diventato un nome familiare.

Nonostante l’input creativo integrato di Steinmann, Meat Loaf, con il suo nome nell’album, è stato fermo e leader quando si trattava di materiale promozionale ed era un’attrazione principale negli spettacoli dal vivo. Distribuzione del credito e delle royalties per il successo Male dall’inferno Può anche portare a problemi e persino conflitti legali tra la coppia in seguito.

“Dott. Jim. Frankenstein So che ci sono persone là fuori che pensano che io sia un mostro di Frankenstein, ma non lo è.” disse Meat Lough New York Times Nel 2019. E: “Non faccio niente come pensa lo scrittore. Jim l’ha scritta, ma si è rivelata essere la mia canzone.

Meat Loaf e Steinman hanno unito le loro differenze per lavorare negli anni ’81 Ted Ringer E gli anni ’84 Cattivo atteggiamento, Ma entrambi gli album hanno fallito commercialmente. Nel 1993, Meat Lof e Steinman hanno lavorato insieme Bat Out of Hell II: Back into Hell, Il video, diretto da Michael Bay, conteneva il singolo numero 1 al mondo, “I Do Too Anything for Love (but I Won’t Do It)”. L’album è andato a Multiplatinum e sarà il protagonista Bad Out of Hell III: Il mostro è sciolto, Nel 2006.

L’album include le ultime due collaborazioni di Meat Loaf e Steinmann Più coraggioso di noi Nel 2016 e Bad Out of Hell: il musical, che ha debuttato nel West End di Londra nel 2017 e ha suonato a Broadway nel 2019.

Il polpettone si è ramificato nei film nei primi anni ’70. Ha recitato come motociclista nel film cult Il Rocky Horror Picture Show (1973), con il dottor Everett Scott nella versione musicale. Nel film, Eddie canta la canzone “Hot Buddy – Plus My Soul” prima di incontrarla nell’armadio.

Ha dato una performance di rubare la scena nel film di David Finger Club di Lotta (1999), interpretato da Robert “Bob” Paulson, un ex lottatore di steroidi che soffre di kinkomastia. Ore dopo la morte di Mead Lough, “Robert Paulson” è diventato popolare sui social media, con i fan che gli rendono ancora omaggio e citano recensioni di film sul video e sul suo personaggio: “Il suo nome è Robert Paulson”.

Da sinistra: “The Rocky Horror Picture Show”, “Fight Club” e “Roddy”

Per gentile concessione di Everett Collection

Ha recitato nel ruolo di Tiny nei suoi altri importanti crediti cinematografici Mondo Wayne (1992), film di Alan Rudolph Roddy (1980), film di Patrick Swayze Cane nero (1998) e cammei Il mondo delle spezie (1997) e L’impresa d nel Grande del Destino (2006)

In TV, la sua lunga lista di crediti include episodi Inizializzazione, Felicità Ponti di Nash, Guerre di fantasmi, Parco Sud, Limitazioni esterne e Bilanciatore. È apparso anche lui Apprendista celebrità Nel 2011.

In seguito, Mead Lough soffrì di una serie di problemi di salute. Ha subito un intervento chirurgico al cuore nel 2003 ed è crollato durante i concerti a Pittsburgh nel 2011 e a Edmonton, in Canada, nel 2016.

I sopravvissuti includono sua moglie e le sue figlie.