Il coordinatore difensivo Dan ‘Wing’ Martindale ha deciso di rompere con i Ravens dopo 10 stagioni | Rapporto Bleacher

Foto di AP / Terence Williams

Il mandato di Dan “Wing” Martindale con i Baltimore Ravens si è concluso dopo 10 stagioni.

L’allenatore John Harbaugh ha annunciato venerdì che le due squadre hanno “accettato di muoversi in direzioni separate” dopo una serie di conversazioni dalla fine della stagione:

Martindale è entrato a far parte dello staff dei Ravens nel 2012 come allenatore di linebacker e ha trascorso sei stagioni in quel ruolo.

Dopo che Dean Piece ha annunciato il suo ritiro dai Ravens dopo la stagione 2017, Martindale è stato promosso a coordinatore difensivo.

Difesa di Baltimora Classificato In qualità di coordinatore difensivo in ciascuna delle prime tre stagioni di Martindale, Football Outsiders è tra i primi 10 nel DVOA. La squadra del 2021 è caduta 28 A causa di molteplici infortuni ai giocatori chiave.

Prima della sedicesima partita di una settimana contro i Cincinnati Bengals, i Ravens erano soli Ci sono 15 giocatori difensivi Nella loro lista di 53 persone. Hanno consentito 575 yard totali, 41-21, di cui 525 yard di passaggio per Joe Burrow.

Entrando nella stagione 2021, Martindale è considerato uno dei migliori giocatori difensivi della NFL. Eric Aval Pro Football Focus lo ha classificato al 2 ° posto in quella categoria dopo l’allenatore capo dei Los Angeles Chargers Brandon Staley.

Ha vinto un Super Bowl nel 2013 battendo i Ravens San Francisco 49ers 34-31.

La carriera di allenatore della NFL di Martindale è iniziata nel 2004 come allenatore di linebacker con gli Oakland Riders. Ha trascorso cinque stagioni ad Auckland nel 2009 prima di unirsi allo staff di Josh McDonnell con i Denver Broncos nello stesso ruolo. Nel 2010, i Broncos hanno promosso Martindale come coordinatore difensivo.

Ha trascorso 12 stagioni come assistente allenatore a livello universitario con cinque diverse scuole.