“Challengers” di Zendaya debutta rapidamente in streaming digitale

Unito– Il provocatorio dramma romantico di Zendaya nel mezzo di una partita di tennis ad alto rischio – nuovo per lo streaming digitale.

Il film sta facendo il salto dalle sale cinematografiche allo streaming digitale tramite video on demand premium. Regia di Luca Guadagnino, Unito È uscito nelle sale il 26 aprile e ha ottenuto il primo posto al botteghino nazionale nel fine settimana di apertura con 15 milioni di dollari di biglietti venduti nel paese.

Secondo il tracker del botteghino Numeri, Unito Ad oggi ha incassato 40,5 milioni di dollari a livello nazionale e 30,7 milioni di dollari a livello internazionale, per un totale globale di 71,3 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di 55 milioni di dollari.

A differenza della maggior parte dei titoli PVOD, Unito Attualmente disponibile solo come titolo a noleggio senza possibilità di acquisto. Pertanto, il film può essere noleggiato per $ 19,99 su piattaforme digitali come Primo Video, AppleTV+ E Fandango a casanoto anche come VUDU.

Con i noleggi digitali, gli spettatori hanno generalmente 48 ore per guardare il film una volta iniziata la riproduzione.

Cos’è “Unito”?

Zendaya recita Unito Come Tashi Duncan, una tennista universitaria è destinata a una carriera professionale redditizia fino a quando un devastante infortunio al ginocchio mette fine alla sua carriera prima ancora che inizi.

Il film inizia nel 2019 con un incontro di tennis culminante tra i migliori amici diventati acerrimi rivali Patrick Zweig (Josh O’Connor) e Art Donaldson (Mike Faist). Man mano che la storia si svolge, l’azione salta avanti e indietro dal 2019 al 2006 – e molti momenti cruciali nel mezzo – mentre si sviluppa un triangolo amoroso tra Tashi, Patrick e Art.

Pertanto, è stato rivelato che la rivalità tra Patrick e Mike è iniziata quando gli ex partner di doppio gareggiavano per l’amore di Tashi quando l’hanno incontrata per la prima volta 13 anni fa.

Nel frattempo, Tashi vive indirettamente attraverso il successo professionale di Art, la cui carriera è stata superata mentre la vita e la carriera di Patrick non sono andate da nessuna parte perché si è rifiutato di crescere e di assumersi la responsabilità dei suoi modi spensierati.

Zendaya Unito È stato un successo di critica, ricevendo alla fine una valutazione “Fresco” dell’89% sul sito web di aggregazione delle recensioni Pomodori marci Basato su 314 recensioni. Ma gli spettatori non erano entusiasti quanto i critici R.Tassegnandogli un punteggio positivo del 73% da parte del pubblico sulla base di oltre 500 recensioni verificate.

Unito Segna il secondo film di successo di Zendaya del 2024. A marzo, l’attrice ha ripreso il ruolo della guerriera degli uomini liberi Chaney in Dune di sabbia: seconda parteche per ciascuno Numerie ha incassato 710,6 milioni di dollari al botteghino mondiale contro un budget di 190 milioni di dollari.

