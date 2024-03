Continuano ritardi e cancellazioni diffusi all'aeroporto internazionale di Tampa

I viaggiatori in transito all'aeroporto internazionale di Tampa e in altri importanti aeroporti della Florida stanno ancora riscontrando ritardi o cancellazioni a causa di un gruppo di forti tempeste vicino alla Georgia che hanno interrotto i voli sabato.

I problemi aerei sono continuati anche domenica. Un portavoce dell'aeroporto ha affermato che il ritardo e la cancellazione erano previsti a causa dell'afflusso di circa 10.000 passeggeri che non erano in grado di volare dentro o fuori sabato. L'aeroporto sta registrando anche numeri storicamente elevati con più persone che viaggiano durante le vacanze di primavera rispetto allo scorso anno.

Domenica potrebbero arrivare e partire per Tampa fino a 100.000 persone. A causa dell'elevato volume di voli, la Federal Aviation Administration è stata costretta a rallentare alcuni voli per ridurre la congestione nei cieli.

Sabato intorno alle 18, quasi la metà 650 voli in arrivo e partenza L’aeroporto internazionale di Tampa ha subito ritardi e 82 voli sono stati cancellati, ovvero circa il 13%. I ritardi si sono verificati in quello che un portavoce dell'aeroporto ha descritto come uno dei giorni più impegnativi per i viaggi L'inizio delle vacanze primaverili locali.

“Le compagnie aeree stanno lavorando duramente per portare le persone dove devono andare il più rapidamente possibile”, ha detto la portavoce dell'aeroporto Emily Nibbs. “Ma il nostro consiglio più importante per i viaggiatori è che se voli oggi, o anche domani, controlla con la tua compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto per assicurarti che il tuo volo sia in orario.”

Si prevedeva un effetto domino di ritardi per il resto del fine settimana.