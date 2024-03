Il film candidato all'Oscar “The Holdovers” è stato accusato di plagio all'undicesima ora

“The Holdovers” ha ricevuto cinque nomination agli Oscar… e ora c'è un'accusa credibile di plagio.

E' una situazione imbarazzante…

Pensavamo che sarebbe stato il più grande entusiasmo dell'anno Oscar L'assenza di Messi sarà la causa di Anatomia di una cadutache si dice non parteciperà alla cerimonia tra poche ore perché alcuni membri dell'Accademia non erano contenti del fatto che il cane facesse il giro.

Seriamente, alcune società con film nominati si lamentavano del buon vecchio ragazzo che partecipava ai pranzi degli Oscar perché il cane stava dando al film una spinta ingiusta durante la finestra di votazione.

La solita vecchia Hollywood…

Ma ora è sganciata una bomba ancora più grande.

Film candidato all'Oscar Fermi – Candidato al premio Major Nominato cinque volte nelle categorie Miglior film, Miglior attore, Miglior attrice non protagonista, Miglior sceneggiatura originale e Miglior montaggio cinematografico (e uno dei I nostri film preferiti del 2023) – È polemico a poche ore dalla cerimonia degli Oscar.

Alexander Payne, scritto da David Hemmingson, è stato accusato di plagio riga per riga. Inoltre, il film è stato nominato per la migliore sceneggiatura originale, vs Artista, leader della band, Anatomia di una caduta, Maggio Dicembre E Vita passata La finestra di voto si è conclusa alla fine del mese scorso.

secondo Luca E Paddington2 Dello scrittore Simon Stevenson, la sceneggiatura presenta sorprendenti somiglianze con la sceneggiatura non prodotta del 2013 Affrescaresu un cinico pediatra che si ritrova a prendersi cura di un paziente adolescente per un periodo di giorni. Fermi Protagonisti Paul Giamatti (favorito per vincere il premio come miglior attore stasera insieme a Cillian Murphy). Oppenheimer) nei panni di un insegnante cinico e stanco del mondo che si prende cura di uno studente adolescente nel corso dei giorni in un collegio.

Stevenson ha fornito la documentazione confrontando le scene di entrambi gli scenari e l'ha inviata alla WGA a gennaio chiedendo aiuto. Ora, diversificato Ho reso pubblico uno di quei documenti e ho riferito di Stevenson.

“La sceneggiatura di THE HOLDOVERS è stata copiata integralmente dalla sceneggiatura di FRISCO tramite trasferimento”, afferma il documento. “Ciò include l'intera storia della sceneggiatura di un affresco, la sua struttura, le sequenze, le scene, i sottobattiti all'interno delle scene, l'essenza dell'azione e del dialogo riga per riga, i personaggi, gli archi, le relazioni, il tema e il tono. La maggior parte di questo è stato fatto dal vivo e un gran numero di elementi I prodotti unici e altamente specifici creati da FRISCO sono facilmente e inequivocabilmente riconoscibili in THE HOLDOVERS.

Stevenson è stato impegnato in discussioni durate mesi con la WGA per affrontare le sue accuse, riferisce Variety.

A complicare ulteriormente le cose è il fatto che Stevenson afferma che Payne aveva ricevuto la sceneggiatura in anticipo Affrescare Nel 2013 e nel 2019, poco prima che il regista assumesse Hemmingson per collaborare con lui su quello che sarebbe diventato Fermi.

Continua…ma se Fermi Vince qualsiasi Oscar importante stasera – ce ne aspettiamo due – e quelle vittorie saranno oscurate da un inferno di polemiche.

Stasera si terrà la 96esima edizione degli Academy Awards. Segui Euronews Cultural Channel per la nostra copertura in diretta domenica sera.