Crisi Russia-Ucraina: la Germania sospende il gasdotto chiave con la Russia

Il presidente Joe Biden ha dichiarato martedì che gli Stati Uniti consentiranno alle istituzioni finanziarie e all’oligarchia della Russia. Anche Regno Unito, Unione Europea, Canada, Australia e Giappone hanno annunciato nuove sanzioni alla Russia.

All’inizio della giornata, la Germania ha dichiarato di aver smesso di emettere $ 11 miliardi di certificati Tubo da 750 miglia Collega direttamente la Russia con la Germania. Il Nord Stream 2 Il progetto è stato completato a settembre, ma non è stato ancora ricevuto il via libera definitivo dalle autorità di regolamentazione tedesche.

La Russia ha intensificato la sua campagna militare contro l’Ucraina lunedì notte, riconoscendo due aree separatiste filo-russe nell’Ucraina orientale e ordinando alle truppe di entrare nel territorio.

Mosca ha affermato da tempo di non avere soldati nell’Ucraina orientale.

Tuttavia, il leader della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato martedì che la Russia ha truppe all’interno dei territori noti come Repubblica popolare di Donetsk (DPR) e Repubblica popolare di Luhansk (LPR) sin dalla sua autodichiarazione nel 2014.

Stoltenberg ha denunciato il movimento delle truppe come “un’ulteriore invasione di un paese già occupato”.

Putin non ha ancora fissato una scadenza per l’ingresso delle truppe nelle aree separatiste, ma in un discorso martedì pomeriggio, Biden ha descritto gli eventi in corso in Ucraina come “l’inizio di un’invasione russa”.

“Si tratta di una palese violazione del diritto internazionale e richiede una risposta ferma da parte della comunità internazionale”, ha affermato Biden.

In un discorso nazionale martedì, il presidente ucraino Volodymyr Zhelensky ha affermato che continuerà a perseguire la diplomazia come via d’uscita dalla crisi. Coloro che effettuano prenotazioni per l’addestramento militare saranno chiamati, ma non ci sarà una mobilitazione generale delle forze armate, ha affermato.

“Vogliamo pace e tranquillità, ma se siamo calmi oggi scompariremo domani”, ha detto Zhelensky.

Il presidente ucraino ha anche preso atto dell’annuncio di Putin che gli accordi di Minsk, progettati per porre fine ai combattimenti nell’Ucraina orientale, non erano più in vigore e ha affermato che l’Ucraina si è impegnata a rivendicare la propria sovranità e integrità.

Putin ha costantemente accumulato circa 150.000 soldati I lavoratori vicino ai confini dell’Ucraina hanno sollevato sospetti sulla sovranità della Russia in un discorso arrabbiato lunedì.

“L’Ucraina non ha mai avuto le tradizioni del proprio stato”, ha detto, mettendo in dubbio il diritto del Paese di essere una nazione indipendente e riferendosi alla sua parte orientale come ad “antiche terre russe”.

Martedì, l’UE ha approvato 351 legislatori russi che hanno votato per riconoscere la secessione e il Regno Unito ha annunciato sanzioni contro cinque banche russe e tre oligarchi russi.

Altri paesi, tra cui Australia e Giappone, si sono impegnati a lavorare insieme Comunità internazionale sulle barriere

Gli stati baltici – che da tempo temono un assedio russo – hanno seguito gli eventi di lunedì con cautela.

“Putin (Francia) ha imbarazzato Kafka e (George) Orwell: l’immaginazione del dittatore non ha limiti, profondità, bugie sfacciate, linee rosse impenetrabili”, ha affermato il primo ministro lituano Ingrida Shimonide. Scritto su Twitter.

“Quello che abbiamo visto stasera può sembrare molto realistico per il mondo democratico, ma il modo in cui rispondiamo ci limiterà alle generazioni future”, ha affermato.

Condanna internazionale

Tra gli appelli dei paesi che condannano le pianificate incursioni della Russia, alcuni paesi si sono astenuti dal criticare Mosca.

Lunedì sera all’ONU. Durante una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza, l’India ha chiesto “la moderazione da tutte le parti” senza smettere di criticare la Russia.

L’ambasciatore cinese alle Nazioni Unite ha fatto la telefonata lunedì “Tutte le parti” devono esercitare moderazione Ed evita le “tensioni indotte dal carburante” in Ucraina, ma smette di condannare il riconoscimento da parte del Cremlino dell’indipendenza della DPR e della LPR. Il ministero degli Esteri cinese ha evitato più di una dozzina di domande relative all’Ucraina durante la conferenza di martedì.

Tuttavia, l’ambasciatore del Kenya presso le Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione violenta sulle ambizioni imperiali di Putin in Ucraina. “Crediamo che tutti gli stati creati da imperi crollati o arretrati abbiano molti popoli desiderosi di integrarsi con le persone negli stati vicini. Questo è normale e comprensibile. Dopotutto, chi non vuole unirsi ai propri fratelli. Qual è l’obiettivo comune con loro?” Martin Kimani ha detto lunedì. Secondo la lettura dei suoi commenti

“Tuttavia, il Kenya rifiuta la ricerca forzata di tale nostalgia. Dobbiamo porre fine al recupero dalle ustioni degli imperi morti in modo che non ci ributti in nuove forme di dominio e oppressione”, ha affermato il Kenya.

Per quasi otto anni, le regioni di Donetsk e Luhansk sono state testimoni di un conflitto meno intenso tra i separatisti filo-russi e le forze ucraine, che hanno ucciso più di 14.000 persone.

Mosca ne ha anche distribuite centinaia Migliaia di passaporti russi Per le persone nel Donbas negli ultimi anni. Funzionari e osservatori occidentali hanno accusato Putin di aver cercato di stabilire i fatti naturalizzando gli ucraini come cittadini russi.

Sebbene il governo ucraino abbia confermato che entrambe le aree sono state occupate dalla Russia dall’inizio del conflitto nell’Ucraina orientale nel 2014, Kiev e l’Occidente sostengono che la regione fa parte del territorio ucraino.

Correzione: questa storia è stata aggiornata per correggere la data di scadenza di NordStream 2.