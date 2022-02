L’influenza di Russia e Ucraina sulle filiere: alimentari, minerali e commodities

Raccolto estivo del grano a Chernihiv, in Ucraina, giovedì 10 agosto 2017.

olio e prezzi della benzina È destinato a crescere ulteriormente con l’escalation della crisi Russia-Ucraina, ma effetto sull’energia Non sarà l’unica biforcazione.

“Sebbene manchi ancora qualche mese alla stagione del raccolto, una lotta prolungata porterà a una carenza di pane [and increase consumer prices] Questo autunno”, ha detto Holland.

In effetti, l’Unione europea non sarà l’unica a essere colpita: molti paesi del Medio Oriente e dell’Africa dipendono anche dal grano e dal mais ucraini e le interruzioni di tale approvvigionamento potrebbero influire sulla sicurezza alimentare in quelle regioni, ha affermato Don Teora, capo del gruppo industriale Sourcing.

“Anche la Cina è un enorme beneficiario del mais ucraino – infatti, l’Ucraina ha sostituito gli Stati Uniti come principale fornitore di mais della Cina nel 2021”, ha affermato.