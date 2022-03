Diane Kruger ricorda il test dello schermo per “Troy”: “Mi sentivo come carne”

Per interpretare l’amministratore delegato del film dal taglio d’acciaio nel bel mezzo di “nuotare con gli squaliL’imminente riavvio di Roku del classico film hollywoodiano incentrato sulle donne, Diana Kruger Ha dato un’occhiata più da vicino alle proprie esperienze nel mondo dello spettacolo.

Dalla sua prima carriera di modella all’irruzione nel cinema in un panorama lavorativo completamente diverso da quello attuale, Krueger ha superato con successo gli alti e bassi che definiscono molte carriere di successo. Ma interpretando un dirigente cinematografico, appassionato di dare Louboutins agli assistenti e di voler vendere sua madre a monte per un affare, è scioccata dalle differenze nel comportamento professionale accettabile nel tempo.

ha detto Krueger durante una conversazione su diverso SXSW Uno studio in città per la prima e un panel su “Swimming with Sharks”.

“Ricordo una prova”Troia“,” ha detto dell’auto di Brad Pitt del 2003 che ha lanciato Kroger nel mercato statunitense, “e ho dovuto andare dal capo dello studio in costume. Mi sentivo come carne, mentre guardavo dall’alto in basso e chiedevo: ‘Perché pensi dovresti suonare questo?'”

Krueger ha rifiutato di nominare il massimo dirigente dietro l’uscita della Warner Brothers. Molti addetti ai lavori hanno detto diverso Non è molto comune che una star debba presentarsi in costume per un colloquio nell’ufficio del CEO. I provini sono spesso solo – filmati – e successivamente rivisti dai leader degli studi e dai produttori.

È stata messa in posizioni che erano molto inadeguate e scomode. Penso che quando ho iniziato il mio pugno, mi sono sentito come se fosse così. Ecco come appare Hollywood. Vengo anche dalla modella e credimi, hanno i loro momenti”, ha detto.

Risparmiando a Kruger qualsiasi serio spoiler, uno dei momenti più intensi di “Nuotare con gli squali” di Kruger prevede uno scontro con il suo capo. È un magnate malato e inquietante interpretato efficacemente da Donald Sutherland. Sul suo letto di malattia, ha chiesto (richiesta) che Krueger compisse un atto sessuale su una giovane donna che fungeva da infermiera. Krueger aderisce, ma non interrompe il contatto visivo con Sutherland durante il confronto, fissandolo molto duramente.

“Sparare questa scena è stato solo un promemoria di quanto sia disgustoso e accettabile un cattivo comportamento in un momento particolare della nostra società, non solo di Hollywood”, ha detto. “Quello che mi ha davvero attirato in questa parte è che è Hollywood nel 2022. Quindi le donne hanno un lavoro, si lasciano alle spalle le loro famiglie o i loro desideri. Cosa significa una volta che sei in una posizione di potere? Come continui la tua vita? la debolezza di questo personaggio, insieme a questo sfruttamento eccessivo, era per il potere, qualcosa di molto interessante per me”.

“Swimming With Sharks” sarà presentato in anteprima il 15 aprile su Roku. Guarda il primo trailer qui.