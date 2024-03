È morto all’età di 85 anni Richard Serra, colui che rielaborò ampiamente la scultura

Sua madre, un'ebrea russa immigrata da Odessa, era dedita alla lettura e al successo dei suoi figli.

Il signor Serra disegnava costantemente fin dalla tenera età, in parte, ha ammesso, per competere per l'attenzione dei suoi genitori con il suo stravagante fratello maggiore, l'atleta Tony. La sua insegnante di terza elementare rimase colpita dai suoi disegni, così chiese a sua madre di portarlo ai musei. Ho iniziato a presentarlo alla gente come artista.

Tony Serra divenne un avvocato noto per le sue opinioni di sinistra, il suo impegno contro la povertà e la sua difesa di Huey Newton, co-fondatore delle Pantere Nere, e dei membri del gruppo estremista Symbionese Liberation Army. (I due fratelli non si parlarono per 25 anni, ma Richard Serra alla fine contribuì a pagare le tasse universitarie dei cinque figli di Tony.)

Dopo un anno presso l'Università della California, Berkeley, Il signor Serra si è trasferito all’Università della California, a Santa Barbara, che ricorda come un’università piccola e molto competitiva, “con molti scontri verbali avanti e indietro”. Lì ha seguito corsi con Margaret Mead, Aldous Huxley e Christopher Isherwood e si è laureato in letteratura inglese mentre studiava arte con i pittori. Howard Warshaw E Rico Lebrón.

Stava progettando di continuare i suoi studi letterari alla scuola di specializzazione quando il signor Warshaw gli disse che avrebbe dovuto prendere in considerazione l'idea di iscriversi alla scuola d'arte. Il signor Serra ha inviato una serie di disegni all'Università di Yale e ha vinto una borsa di studio. Tra i suoi colleghi c'erano Mr. Close, i pittori Bryce Marden (morto in agosto) e W Rastrelliera DownsE lo scultore Nancy Graves, che è diventata la sua ragazza. Tra i suoi insegnanti fu particolarmente influenzato dal pittore Filippo Guston e il compositore sperimentale Morton Feldman. In seguito descrisse i grandi dipinti che dipinse a Yale come “tradizionali di Pollock de Koonings”.

Una borsa di viaggio di Yale, seguita da una borsa di studio Fulbright, gli ha permesso di trascorrere due anni in Europa con la signora Graves, anche lei beneficiaria del programma Fulbright. Si sposarono nel 1964 a Parigi, dove divennero amici del compositore Philip Glass. A Firenze, in Italia, dopo l'epifania di Velázquez a Madrid, Serra ha iniziato a realizzare set che includevano animali imbalsamati e vivi in ​​gabbia. La sua prima mostra personale, “Habitat degli animali viventi”, si tiene alla Galleria La Salita di Roma nel 1966.