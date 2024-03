È scoppiata un'insolita disputa tra gli scienziati dell'Università di Harvard e della Johns Hopkins University sull'origine di un oggetto misterioso proveniente dallo spazio.

È scoppiata una guerra di parole tra scienziati di Harvard, Johns Hopkins e altrove su un oggetto misterioso che alcuni dicono provenga da oltre il nostro sistema solare.

Lo scorso giugno, una spedizione di ricerca al largo della costa della Papua Nuova Guinea guidata dall'astrofisico di Harvard, il dottor Avi Loeb, ha recuperato centinaia di minuscole sfere di metallo dall'Oceano Pacifico, che secondo lui provenivano da questo oggetto quando si sciolse nell'atmosfera prima dell'impatto.

In un editoriale per DailyMail.com lo scorso agosto, il dottor Loeb ha concluso che “le prove suggeriscono che i frammenti sono di origine interstellare”.

Ma i critici del dottor Loeb e del suo progetto Galileo di caccia agli alieni presso l’Università di Harvard, continuano a contestare questi risultati – che ha descritto come un “momento veramente storico” per il primo contatto dell’umanità con “materiale proveniente dall’esterno del nostro sistema solare”.

E ora il test finale: una nuova analisi concorrente dei dati di un sensore sismico utilizzato per tracciare lo schianto dell'oggetto nel 2014 afferma che il sensore non ha mai tracciato un meteorite interstellare, per non parlare dello schianto di una sonda spaziale, ha detto il dottor Loeb.

Quel sensore, secondo un team internazionale di critici di Galileo, probabilmente captò solo il rombo del camion.

Mentre i critici hanno riferito a DailyMail.com che il fisico di Harvard ha portato la sua squadra “in una caccia all'oca”, il dottor Loeb ha criticato il nuovo studio definendolo “poco professionale” e una “bugia”.

Durante il viaggio di due settimane nel Pacifico della scorsa estate, il team di Galileo ha scansionato il fondale marino alla ricerca di detriti dell'oggetto simile a un meteorite IM1 e ha trascinato una slitta magnetica di acque profonde lungo l'ultimo percorso conosciuto della palla di fuoco. Nella foto è Loeb (a destra)

Il dottor Loeb sottolinea che il suo team ha utilizzato i dati del “terremoto” di questo sismometro solo per confermare i dati satellitari del Dipartimento della Difesa sulla probabile posizione e percorso dell'oggetto simile a un meteorite quando si è acceso nell'atmosfera terrestre nel 2014.

Loeb ha detto al Daily Mail: “Come ha sottolineato la mia collega, la professoressa Stine Jacobsen, a dire il vero, i satelliti del Ministero della Difesa hanno captato il segnale di un camion in Papua Nuova Guinea piuttosto che un meteorite”.

La nuova ricerca, guidata dal sismologo planetario Dr. Benjamin Fernando della Johns Hopkins University, ha cercato modelli nei giorni e nelle notti del sismometro sull'isola di Manus, chiamato AU MANU, e ha trovato modelli simili di rumore chiaramente non correlati alla palla di fuoco del meteorite.

“La scomoda verità è che alcuni scienziati che fingono di difendere la scienza basata sull’evidenza si affrettano a respingere le nuove prove che vanno oltre la loro base di conoscenze”, ha continuato Loeb.

La squadra di Fernando ha utilizzato anche tre sensori infrasonici per rivalutare il sito di atterraggio del meteorite. Essi ritengono che il dragaggio magnetico effettuato dal team Galileo guidato da Loeb la scorsa estate potrebbe aver cercato frammenti sommersi del meteorite IM1 (nella foto) nel posto sbagliato.

Ma gli autori del nuovo articolo concorrente non sono stati meno critici nei confronti dell’approccio del fisico di Harvard.

Questo gruppo, guidato dal sismologo planetario Dr. Benjamin Fernando della Johns Hopkins University, ha cercato modelli nei giorni e nelle notti dei sismometri sulla vicina isola di Manus, AU MANU, vicino al sito della caduta della palla di fuoco del 2014 nell'Oceano Pacifico.

Riferiscono di aver trovato diversi modelli simili di rumore sismico, non correlati al cedimento infuocato dell'oggetto.

Il loro lavoro solleva interrogativi sull’analisi dei dati AU MANU, che il dottor Loeb e uno dei suoi ex studenti hanno pubblicato lo scorso anno sulla rivista. Segnale.

“Era un camion normale”, ha detto il dottor Fernando. Il New York Times. “Come un normale camion che passa davanti a un sismografo.”

Utilizzando i dati direzionali “azimutali” del sismometro AU MANU, il dottor Fernando e i suoi colleghi sono stati in grado di tracciare uno schema chiaro nel segnale.

“La direzione nord-sud-ovest del secondo segnale (il presunto meteorite) è coerente con il passaggio nella direzione opposta”, hanno scritto nel loro articolo, che non è stato ancora approvato dalla peer review ma è disponibile presso l'ex sito della Cornell Tech. sito web. -server di stampa, arXiv.

Queste onde sismiche catturate dal sismometro AU MANU sono, ha detto a DailyMail.com l'astrofisico dottor Stephen Desch, coautore del nuovo articolo, “simili nella forma d'onda a dozzine di altri eventi accaduti quella settimana”.

Il gruppo ha presentato la sua ricerca martedì nell'ambito di una conferenza organizzata da Houston Istituto Lunare e Planetario.

La squadra di Loeb ha perlustrato un'area dell'Oceano Pacifico mostrata sopra come un quadrato "giallo senape" vicino a "CNEOS C", una delle due potenziali aree di impatto secondo i dati del Dipartimento della Difesa. Una nuova ricerca che utilizza sensori a ultrasuoni e sismometro indica un diverso luogo dell'incidente, "IDC"

Tre sensori infrasonici utilizzati dal Sistema di monitoraggio internazionale del CTBTO – ISO4, IS07 e IS37 (sopra) – sono stati utilizzati per calcolare questa nuova valutazione del luogo dell'incidente dell'oggetto simile a un meteorite.

Il gruppo del dottor Fernando ha anche utilizzato i dati di una serie di sensori utilizzati per far rispettare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per determinare da soli dove era più probabile che un oggetto (che fosse un meteorite o una sonda spaziale) avesse colpito l'Oceano Pacifico.

La loro triangolazione, che ha utilizzato un trio di sensori infrasonici, suggerisce che il dragaggio magnetico effettuato dal team Galileo del Dr. Loeb la scorsa estate potrebbe aver cercato parti del corpo affondate nel posto sbagliato.

'Se è [Loeb] Se fosse onesto riguardo ai dati del sismometro, dovrebbe ammettere che non aveva idea di dove guardare. “Ma ormai è troppo tardi”, ha detto il dottor Desch.

“È andato a caccia di oche selvagge, e ora ha l'uovo in faccia”, ha detto il dottor Desch.

“La sua risposta a chiunque faccia notare tutto ciò è di sottolineare che non ci fidiamo del Dipartimento della Difesa.”

Ma, come notato nel loro articolo, il dottor Desch e i suoi colleghi hanno dedicato molta attenzione a questo aspetto Dati pubblici sui meteoriti del Dipartimento della Difesa Il Jet Propulsion Laboratory della NASA è stato informato dell'oggetto, tecnicamente denominato CNEOS 20140108.

Sopra c'è un grafico dei tremori sismici, come la “forza della velocità dell'incidente” dei giorni prima e dopo l'evento meteorico IM1 (cerchio rosso). Le combinazioni di periodi rumorosi e tranquilli, secondo il dottor Fernando e il suo team, corrispondono al traffico rumoroso durante il giorno e alla notte tranquilla. Le aree blu sono i fine settimana

Da allora, il team Galileo di Harvard ha recuperato diverse centinaia di insolite sfere di ferro che ritengono provengano probabilmente da un oggetto non identificato, noto come IM1, al largo delle coste della Papua Nuova Guinea la scorsa settimana, nell'ambito di una missione di ricerca subacquea da 1,5 milioni di dollari.

Il suo collega, il dottor Fernando, ha sottolineato che i dati raccolti dal Pentagono per la sua cooperazione nel tracciamento degli asteroidi con la NASA e il Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS), hanno identificato due possibili aree di impatto dell'oggetto “palla di fuoco”, luoghi chiamati CNEOS B e C.

Il dottor Fernando ha detto lunedì a DailMail.com che il team di Lope Galileo si è concentrato solo su uno di questi siti, CNEOS C, che era più lontano dai calcoli del suo team della zona di impatto utilizzando gli infrasuoni.

“Il meglio che possiamo fare con gli ultimi sensori di monitoraggio nucleare è ottenere un'area di circa 300.000 chilometri quadrati, ovvero 227.000 chilometri quadrati”, ha detto lunedì il dottor Fernando a DailyMail.com.

“Non è perché i dati non sono buoni”, ha aggiunto, “non è perché i sensori non sono buoni”.

“È solo perché è un segnale molto debole.” Non disponiamo di un modello accurato di come fosse l’atmosfera nel 2014, un’indicazione di come il tempo potrebbe aver disperso i detriti che si scioglievano e cadevano.

Tuttavia, il dottor Loeb ha basato la sua confutazione sulla diffusa incertezza e sull'enorme superficie di chilometri quadrati identificata da una nuova ricerca dei suoi critici, che ha sottolineato includeva l'area in cui la sua squadra ha condotto il dragaggio magnetico alla ricerca dei detriti dell'oggetto misterioso. .

“Ben Fernando e i suoi colleghi hanno semplicemente respinto i dati del Ministero della Difesa sulla posizione del meteorite”, ha scritto il dottor Loeb per DailyMail.com.

“Questo è un argomento non valido.”

Sia l'articolo del Dr. Loeb del 2023 sulla rivista Signal, sia un annuncio pubblico da Comando spaziale americanoSottolinea che il suo team Galileo ha ricevuto assistenza corroborante da dati satellitari sensibili del Dipartimento della Difesa che non sono disponibili al pubblico.

“Non è professionale per lui affermare che il MOD [Department of Defense] “La scatola non è corretta perché la sua area molto più grande contiene altri punti”, ha detto Loeb.

“Ci siamo rivolti al fondo DoD e abbiamo utilizzato i dati del sismometro solo per convalidare il fondo DoD.”