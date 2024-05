È stato confermato che lo speciale di Natale di Gavin e Stacey sarà l’ultimo in assoluto

Tom Jackson/BBC

Ciò è stato confermato. Scoop sulla scadenza dall’inizio di quest’anno in quel post Gavin e Stacey Lo speciale di Natale era in lavorazione ed è stato sigillato e sarà l’ultima commedia di successo di sempre.

Postando su Instagram negli ultimi minuti, i co-creatori James Corden e Ruth Jones hanno scritto: “Qualche novità… è ufficiale!!!” Abbiamo finito di scrivere l’episodio finale della serie Gavin e Stacey. Ci vediamo il giorno di Natale, BBC One. Adoro Ruth e James.

Deadline ha rivelato che l’episodio era in lavorazione da diverse settimane, anche se diversi membri del cast hanno subito cercato di minimizzare il significato della nostra storia. Dietro lo speciale ci sono Baby Cow, Fulwell 73 di Corden e Tidy Productions di Ruth Jones.

Gavin e Stacey È senza dubbio una delle sitcom britanniche più amate di tutti i tempi e lo speciale di Natale 2019 è stato lo spettacolo più visto in un decennio con oltre 18 milioni di spettatori.

L’ultimo speciale di Natale, andato in onda quasi cinque anni fa, si è concluso con un cliffhanger, con Nyssa (Jones) che proponeva la proposta al sempre adorabile ma simpatico Smithy (Corden). Questa eccitazione ha portato negli ultimi anni a parlare incessantemente del ritorno di Corden e Jones nello show, voci che sono diventate più forti solo con il ritorno di Corden nel Regno Unito al termine della sua corsa di otto anni. Spettacolo in ritardo Missione negli Stati Uniti.

Comprendiamo che le telecamere gireranno durante l’estate. È stato detto a Deadline che la maggior parte del cast principale probabilmente tornerà. A differenza di Corden e Jones, Gavin e Stacey Le star Matthew Horne e Joanna Pegg interpretano ruoli cameo accanto a un cast che comprende Rob Brydon, Alison Steadman, Larry Lamb e Julia Davis.

Seguendo gli alti e bassi dei personaggi principali e delle loro amate famiglie e amici, lo spettacolo che ha reso famosa la città costiera gallese di Barry e la città di Billericay nell’Essex è iniziato nel 2007 come mini-sitcom su BBC Three, ma ha rapidamente guadagnato popolarità. base di fan di culto ed è stato spostato su BBC One.

È andata in onda per tre stagioni, dal 2007 al 2010, vincendo un BAFTA e trasmettendo anche uno speciale di Natale nel 2009. La BBC spera Gavin e Stacey Potrebbe fornire poco supporto per quello che è stato un Natale tranquillo, con lo spettacolo più visto nel 2023 che è stato The King’s Christmas Message seguito da Vieni rigorosamente a ballare Lo speciale è stato visto da poco più di 5 milioni.

Lo spettacolo di Natale 2019 non è stato privo di polemiche. L’episodio prevedeva Nessa e Bryn, interpretate da Brydon, che cantavano un duetto karaoke di Fairytale of New York dei Pogues che includeva un insulto omofobo, che non è stato modificato. L’insulto è stato rimosso da BBC iPlayer e non è più stato visualizzato l’anno successivo.