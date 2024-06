Vanna White piange nel video “Wheel of Fortune”.

Pat Sajak, conduttore della “Ruota della fortuna”, si sta preparando per un ultimo tour in onda Dopo 41 stagioni, Pat Sajak, conduttore della Ruota della fortuna, ha annunciato su Twitter che si ritirerà l’anno prossimo. Intrattenilo!, USA Today

Vanna White saluta in lacrime il suo co-conduttore della “Ruota della fortuna” Pat Sajak.

White, 67 anni, ha registrato un messaggio emotivo che è stato riprodotto davanti a Sajak, 77 anni, e al pubblico di “Wheel of Fortune”, che andrà in onda giovedì.Controlla gli elenchi locali), una notte prima della trasmissione finale di Sajak come conduttore dopo una partnership di 41 anni.

“Non posso credere che domani sarà il nostro ultimo spettacolo insieme”, ha detto White, sorridendo nel video. “Non so come esprimere a parole cosa hanno significato per me questi ultimi 41 anni. Ma ci proverò. Sono stati ottomila episodi come questo.”

White ha elogiato Sajak per averla aiutata a superare la paura del palcoscenico di cui ha sofferto all’inizio dello spettacolo, il suo primo lavoro televisivo.

“Mi ha fatto sentire molto a mio agio e molto fiducioso”, ha detto White, che ha raggiunto la celebrità mondiale in “La Ruota della Fortuna”. “Mi hai reso quello che sono. Lo hai fatto davvero.”

Addio Pat Sajak Il suo ultimo episodio della “Ruota della fortuna” dopo più di quattro decenni

“Che viaggio fantastico e indimenticabile abbiamo avuto”, ha detto White, trattenendo le lacrime. “E mi sono goduto ogni minuto con te.”

Fece un respiro profondo e continuò.

“Alla fine di questo capitolo, so che mi sarai ancora vicino”, ha detto White. “Sei come un fratello per me, e ti considero un vero amico che adorerò sempre. Ti amo, Pat.”

“Oh mio Dio”, ha detto Sajak mentre guardava il video di “Wheel of Fortune” accanto a White, e i due si abbracciavano sul palco.

White continuerà a ospitare “Wheel of Fortune” nella stagione 42 con il nuovo presentatore Ryan Seacrest. Sajak terrà il suo discorso di addio venerdì nell’episodio finale.

Sajak inizialmente era contrario all’assunzione di Vanna White: “Era troppo nervosa”

Sajak trova divertente il fatto che inizialmente fosse contrario all’assunzione di White quando la co-conduttrice originale Susan Stafford se ne andò nel 1982, mentre lo spettacolo era ancora in onda sulla NBC. Il creatore della “Ruota della fortuna”, Merv Griffin, ha condotto una ricerca di talenti per il locale, che ha ottenuto tre giovani donne, tra cui White. La modella e seconda classificata al concorso Miss Georgia non è stata la scelta di Sajak.

“Era davvero gentile e sembrava una persona davvero simpatica. “Ma era molto nervosa”, ha detto Sajak. Nel suo unico addio Intervista wCon sua figlia, Maggie Sajak. “Le sue labbra tremavano e stava sudando. Pensavo che (Griffin) non l’avrebbe mai assunta. Merv è più intelligente di me. Ha visto qualcosa in lei e sapeva che i nervi sarebbero andati via.”

Si scopre che Griffin aveva ragione. Wyatt è diventato una star di “Wheel of Fortune” con i fan che hanno chiamato le loro figlie “Vanna” al culmine della popolarità mondiale del game show. “Tremo i brividi al pensiero di quanto fosse diversa la vita”, ha detto Sajak. “È semplicemente il mio tesoro e ha reso la mia vita meravigliosa.”

Pat Sajak e Vanna White sono davvero amici?

Le star della “Ruota della Fortuna” hanno goduto di uno stretto rapporto fuori dal set che dura da decenni. Maggie Sajak ha parlato dell’amicizia familiare che lei e suo fratello Patrick avevano con la famiglia White.

“Siamo cresciuti con Vanna Nico e i figli di Gigi”, ricorda Maggie Sajak. “Patrick e io eravamo sempre a casa loro o loro erano a casa nostra.”

“Per quanto ci siamo divertiti davanti alla telecamera, gli eventi della vita che abbiamo condiviso con le nostre famiglie fuori dallo studio sono i miei preferiti”, ha detto White nel suo video. “Abbiamo visto i nostri figli crescere insieme. Abbiamo viaggiato per il mondo insieme. Abbiamo riso. Abbiamo pianto. Abbiamo festeggiato.”