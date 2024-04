La reazione di Matty Healy a “Diss Track” di Taylor Swift da “Tortured Poets Oath”

Christian Viereg/David Gray/AFP/Getty Images

Matty Healy risponde a Taylor Swift Sezione dei poeti torturati La traccia allude all'uscita del cantante nel 1975.

Healy è stato contattato da qualcuno a Los Angeles e gli è stato chiesto di “valutare” la “traccia del disco” assegnatagli.

“La mia traccia?” Oh!” ha detto in un video che ha condiviso A. “Non l'ho ascoltato molto, ma sono sicuro che sia buono.”

La zia di Hailey, Debbie Deeds, ha condiviso i suoi pensieri su suo nipote ispirando una canzone sul doppio album di Swift.

“Lei scrive di tutte le sue relazioni, giusto? Non credo che sarebbe affatto uno shock per lui”, ha detto. Mail giornaliera Da suo nipote. “È molto contento della sua nuova relazione, quindi sono sicuro che si concentrerà su quello”, ha aggiunto.

In “Guilty as Sin” di Swift, il cantautore menziona qualcuno che le ha inviato la canzone del 1989 “The Downtown Lights” dei The Blue Nile, e la band di Hailey è stata citata dicendo che è la sua “band preferita in assoluto”.

Veloce Sezione dei poeti torturati Su Spotify sono stati battuti record. Lo streamer ha recentemente riferito che il doppio album è diventato il primo album a superare 1 miliardo di stream in una sola settimana, in soli cinque giorni.

Anche l'album precedente con più stream in una settimana proveniva da Swift, con la sua ultima uscita, mezzanottenell'ottobre 2022.

Il record precedente, che Swift ha battuto con il suo ultimo lavoro, era quello dell'album più ascoltato in un solo giorno, superando i 200 milioni di stream. Swift ora ha i primi tre album più ascoltati in un solo giorno, detenendo i record precedenti mezzanotte E 1989 (versione Taylor).