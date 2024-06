Il lancio inaugurale di Ariane 6 è previsto per il 9 luglio

Il Direttore Generale dell’ESA Joseph Aschbacher ha dichiarato: “Ariane 6 rappresenta una nuova era di viaggi spaziali europei indipendenti e versatili. Questo potente razzo è il culmine di molti anni di dedizione e ingegnosità da parte di migliaia di persone provenienti da tutta Europa e, una volta lanciato, ristabilirà l’Europa. accesso indipendente allo… Spazio. Sono lieto di annunciare che il primo tentativo di lancio avverrà il 9 luglio. Vorrei ringraziare i team a terra per il loro duro lavoro, lavoro di squadra e dedizione in questa fase finale del lancio inaugurale. “Ariane 6 è il razzo dell’Europa per le esigenze odierne ed è in grado di adattarsi alle nostre ambizioni future.”

Chiave visiva di Ariane 6



Per lo sviluppo di Ariane 6, l’ESA sta lavorando come ingegnere del sistema di lancio con l’appaltatore principale ArianeGroup per sviluppare il veicolo di lancio e con CNES per sviluppare il segmento di terra. L’ESA è l’operatore responsabile del volo inaugurale mentre per i voli successivi Arianespace è il fornitore di servizi di lancio che commercializza e gestisce la piattaforma di lancio Ariane 6 per clienti istituzionali e commerciali per lanciare in orbita una serie di missioni.

“L’annuncio del volo inaugurale programmato di Ariane 6 ci pone nella fase finale della campagna di lancio e siamo pienamente impegnati nel completare le fasi finali. Questo volo sarà il culmine di anni di sviluppo e test da parte dei team e dei partner di ArianeGroup in tutta Europa. Aprirà la strada alle operazioni commerciali e ad un aumento significativo nei prossimi due anni, ha affermato Ariane 6 è una piattaforma di lancio potente, versatile e scalabile che garantirà all’Europa un accesso indipendente allo spazio.

“Ancora una volta, l’annuncio della data del volo inaugurale dell’Ariane 6 dal Centro Spaziale della Guyana è un passo decisivo verso la sovranità europea in termini di accesso allo spazio. Il raggiungimento di questa data è stato reso possibile grazie agli enormi sforzi di tutte le entità nella regione. Vorrei rendere omaggio al raggiungimento collettivo del superamento degli ostacoli nel corso dei mesi. Ora passiamo agli ultimi aggiustamenti prima del lancio: siamo tutti uniti dietro Ariane 6!