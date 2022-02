Evan Reitman, produttore e regista di Ghostbusters, è morto all’età di 75 anni

Reitman ha creato alcune delle commedie più durature degli anni ’80 e ’90, incluso il film del 1984 “Ghostbusters”, che ha prodotto e diretto. Il film è stato un enorme successo e ha lanciato una serie che ha attraversato decenni, tra cui “Ghostbusters: Afterlife” diretto da suo figlio Jason Reitman l’anno scorso.

“Stasera, la signora che porta la torcia sta piangendo, come facciamo tutti in Colombia e i fan del cinema di tutto il mondo. Evan Reitman è stato parte integrante dell’eredità di questo studio, ma è stato più di questo un amico”, Tom Rothman , Presidente e CEO di Sony Pictures Group Motion Pictures, hanno affermato in a twittare Dall’account Twitter ufficiale di “Ghostbusters”. “Un grande talento e un uomo ancora superiore; ci mancherà molto. Porgiamo tutte le nostre condoglianze alla sua famiglia”.

Reitman era dietro a classici come “National Lampoons Animal House” con John Belushi e “Strips” con Bill Murray, John Candy e Harold Ramis.

I crediti alla regia di Reitman includono anche “Twins”, “Kindergarten Cop” e “Junior”, tutti con Arnold Schwarzenegger, e “Dave” con Kevin Kline.

È stato produttore esecutivo del film per famiglie del 1992 “Beethoven”, del sequel “Beethoven II” e della serie televisiva del 1994 con l’amato San Bernardo.

Ha prodotto “Space Jam” del 1996, che ha visto la leggenda dell’NBA Michael Jordan collaborare con Bugs Bunny sul campo, e la versione del 2021 di LeBron James.

Reitman ha contribuito alla produzione del film candidato all’Oscar nel 2009 “Up In The Air”, interpretato da George Clooney e Anna Kendrick ed è stato scritto e diretto da Jason Reitman.

“Ti senti dopo un po’ quando vedi qualcosa di speciale in qualcuno”, ha detto. “Hanno un modo per salire sul palco o sullo schermo. Non è solo che sanno come dire qualcosa di divertente, c’è qualcosa nella loro faccia in cui devi solo continuare a guardarli”.

Alla domanda sullo stato di Schwarzenegger che si avvicinava all’altro per lavorare insieme, Reitman ha detto che era una storia divertente: “L’ho incontrato in una baita e non lo conoscevo, è venuto da me e mi ha detto ‘Sei un Acchiappafantasmi giusto?'” Ho detto di sì”. “Sai, potrei essere un cacciatore di fantasmi”, ha detto Reitman. “Ho solo pensato: mi ha detto che potrebbe essere divertente, devo crederci”.

La CNN ha contattato la famiglia Reitman per ulteriori informazioni.