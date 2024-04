Faith Ringgold muore a 93 anni; Intrecciare la vita nera nelle trapunte e nei libri per bambini

Collaborando con sua madre, la signora Ringgold ha realizzato la sua prima trapunta a figura intera, “Echoes of Harlem”, un montaggio di volti neri dipinti e tessuto ritagliato, nel 1980. Era una versione moderna di una tradizione nera secolare.

“Penso che il quilting sia una classica forma d'arte nera in America”, ha detto la signora Ringgold a The Morning Call di Allentown, Pennsylvania, nel 2005. Quando gli schiavi africani arrivarono in America, non potevano più eseguire le loro incisioni. Si separarono dalla loro religione. Prendono ritagli di stoffa e fanno delle coperte per il loro insegnante e per se stessi”.

Nel 1983, la signora Ringgold si sentì frustrata dall'incapacità di trovare un editore per le sue memorie e iniziò a incorporare testo narrativo nelle sue trapunte. Pochi artisti di quel periodo facevano qualcosa del genere.

La sua prima storia, “Chi ha paura di zia Jemima?”, ha reinventato il personaggio stereotipato originale: la donna nera grassa e formosa, disegnata direttamente da uno spettacolo di menestrelli e che molti neri trovavano offensiva. Sulla trapunta della signora Ringgold, Jemima è stata trasformata in un modello per il femminismo nero: elegante, elegante e una donna d'affari di successo.

Alla fine degli anni '80, dopo che un editore della Crown Publishing vide Tar Beach, alla signora Ringgold fu chiesto di trasformare la trapunta in un libro illustrato. L'opera risultante racconta la storia di Cassie Lightfoot, 8 anni, figlia della famiglia Picnic, che in una notte magica del 1939 volò sopra i tetti della città per librarsi sul ponte George Washington.

“Posso volare, sì, posso volare”, si legge nella lettera della signora Ringgold. “Io, Cassie Louise Lightfoot, ho solo otto anni e frequento la terza elementare, e posso volare. Ciò significa che sono libera di andare ovunque voglia per il resto della mia vita.