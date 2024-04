Il tuo oroscopo di venerdì 26 aprile 2024

Allerta Luna

Non ci sono restrizioni sugli acquisti o sulle decisioni importanti. La luna è in Sagittario.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Oh felice giornata! Da ieri Mercurio non è più retrogrado; Oggi la Luna si trova in una parte emozionante del tuo tema natale, motivo per cui vuoi scappare e unirti al circo. Vuoi la libertà! Vuoi eccitazione! Vuoi che accada qualcosa di nuovo e divertente! (Buona fortuna.)

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Hai uno stato d'animo pieno di risorse, motivo per cui potresti vedere nuovi usi per la proprietà condivisa o nuovi modi di gestire le responsabilità condivise. Potresti anche vedere nuovi modi per investire le tue proprietà e i tuoi beni. Questo è un momento potente per te. Usalo!

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Oggi potresti attrarre a te una persona molto potente. Che sia così o no, dovrai sicuramente scendere a compromessi quando tratti con gli altri ed essere pronto ad andare più della metà strada. Questa potrebbe essere una sfida perché ti senti ambizioso ora. Tuttavia, è quello che è.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

È la fine della settimana. Tuttavia, sei in uno stato mentale produttivo. Ci auguriamo che gli altri ti ascoltino perché hai idee per miglioramenti o soluzioni nel business. Potresti anche essere appassionato di migliorare il tuo corpo o la tua salute. Stai pensando di apportare modifiche ai tuoi obiettivi futuri.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa è una giornata divertente per te. Tuttavia, sarà una giornata particolarmente forte anche per te se lavori nel mondo dell’intrattenimento, dello spettacolo, dell’ospitalità o dello sport perché hai uno stato d’animo intraprendente e innovativo. Puoi vedere modi nuovi e migliori di fare le cose. decisamente.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le discussioni con i membri della famiglia, soprattutto con le donne, potrebbero essere forti oggi. Sii educato e ascolta. Tu o qualcun altro probabilmente vedrete dei modi per apportare miglioramenti alla vostra situazione familiare o alle dinamiche familiari. (Ciò non sorprende perché non c’è fine al meglio.)

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La tua mente è acuta, ecco perché arrivi al fondo di qualsiasi cosa. Individuerai anche una persona falsa a un miglio di distanza e sarai in grado di capire se qualcuno è disonesto. È come se avessi la vista a raggi X. “Swami vede tutto, sa tutto, non dice nulla.”

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dato che oggi sei in uno stato d'animo pieno di risorse, potresti vedere nuove applicazioni e usi per qualcosa che già possiedi. (Un tosaerba può diventare una lampada da terra?) Potresti anche vedere nuovi modi per fare soldi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avrai una reazione forte, così come sentimenti forti, su molte cose. (Potresti non notarlo, ma altri lo faranno.) Fondamentalmente, vuoi portare a termine le cose. Vuoi risultati. Vuoi anche giocare e avere un po' di tempo per comportarti bene. Rilassati: puoi avere tutto.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I segreti potrebbero essere svelati oggi. In effetti, questi segreti potrebbero riguardare qualcosa di romantico perché hai uno stato d’animo giocoso e sei pronto a connetterti con gli altri. Ti divertirai anche a divertirti a casa e a finire le riparazioni fai-da-te.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Potresti avere una discussione intensa con un amico oggi. Potrebbero voler condividere una confidenza con te o potrebbero avere qualcosa che sentono di doverti dire. Qualunque sia il caso, lo gestirai con tatto e diplomazia, come è tua abitudine.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L'ho notato oggi. In effetti, alcune persone ti vedono come dotato di potere, influenza o qualche tipo di influenza, motivo per cui qualcuno potrebbe chiederti aiuto. Questo è un periodo impegnativo e vivace per te. Ti divertirai a fare shopping per cose belle.

Se il tuo compleanno è oggi

L'attore Channing Tatum (1980) condivide il tuo compleanno. Sei audace, ma cauto. Credi nella pianificazione logica e nell'attenta preparazione. Questo è un anno dai ritmi più lenti. Va bene prendersi una pausa così puoi ringiovanire. Concentrati sui tuoi bisogni e sulle tue relazioni e trova persone che ti supportano.