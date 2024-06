Finali NBA: i Celtics dominano i Mavericks nella vittoria in Gara 1 mentre Kristaps Porzingis brilla in cambio

I Boston Celtics, grazie alla grande rimonta di Kristaps Porzingis, sono balzati in vantaggio nelle finali NBA.

I Celtics, che avevano ottenuto un vantaggio di 29 punti nel primo tempo, hanno vinto per 107-89 sui Dallas Mavericks in Gara 1 delle finali NBA giovedì sera al TD Garden. I Celtics hanno vinto otto partite consecutive e hanno vinto ogni singola partita giocata finora nella postseason.

D’altra parte, Luka Duncic e i Mavericks giocano ora da dietro alla loro prima apparizione alle finali NBA da quando hanno vinto il campionato con Dirk Nowitzki nel 2011. Anche giovedì sera hanno vinto cinque partite consecutive in trasferta.

Kristaps Porzingis guida un grande raduno dei Celtics

Porzingis ha saltato le ultime 10 partite di Boston a causa di un infortunio al polpaccio riportato per la prima volta nella serie del turno di apertura contro i Miami Heat.

Ma dopo essere uscito dalla panchina solo per la seconda volta in carriera, ha subito recuperato il tempo perduto. Porzingis ha messo a segno otto punti all’inizio del primo quarto, inclusa una grande schiacciata iniziale dopo aver superato Derek Lively e aver sparato in faccia a Josh Green. Ciò ha portato i Celtics a un vantaggio a doppia cifra e ha costretto i Mavericks a fermare il gioco all’inizio del primo periodo.

Poi è uscito da un timeout, ha perforato una tripla molto profonda e immediatamente è arrivato con un muro dall’altra parte per impostare un’altra tripla per i Celtics. E proprio così, dopo un parziale di 23-5, i Celtics avevano 17 punti di vantaggio. Questo rappresenta il vantaggio più grande della storia dopo il primo quarto in Gara 1 delle finali NBA.

Porzingis e i Celtics hanno continuato il loro slancio nel secondo quarto e hanno preso facilmente 21 punti di vantaggio negli spogliatoi durante l’intervallo. Hanno aperto il secondo tempo con un parziale di 21-11, guidati brevemente da 29 punti, e hanno segnato 11 triple come squadra nei primi 24 minuti. Porzingis ha segnato 18 punti e ha tirato 7 su 9 dal campo nel primo tempo. I Mavericks, d’altra parte, hanno ottenuto solo 3 punti su 13 dalla linea dei 3 punti come squadra.

I Celtics affrontano i Mavericks

Nonostante l’enorme deficit iniziale, Dallas ha iniziato lentamente a perdere il vantaggio di Boston nel terzo quarto. Poi, dopo alcuni grandi secchi di Kyrie Irving e una tripla di Doncic per il 20-6, improvvisamente è stata una partita da otto punti.

Tuttavia, questo era quanto di più vicino arrivasse a Dallas. Boston ha subito rimbalzato dopo il timeout e ha concluso il periodo con un parziale di 14-2. Ciò ha dato ai Celtics nuovamente un vantaggio di 20 punti, ed è stato più che sufficiente per spingerli alla vittoria finale di 18 punti.

Porzingis ha segnato 20 punti e sei rimbalzi in 21 minuti portando i Celtics alla vittoria. Jaylen Brown ha aperto la strada con 22 punti, tirando 7 su 12 dal campo, e Jayson Tatum ha chiuso con 16 punti, 11 rimbalzi e cinque assist. I Celtics stabiliscono anche un nuovo record nelle finali NBA, dopo che sette giocatori diversi hanno effettuato tiri multipli da dietro l’arco.

Doncic ha chiuso con 30 punti e 10 rimbalzi guidando i Mavericks. Ha tirato solo 4 su 12 da dietro l’arco ed è stato responsabile di tutte le triple di Dallas tranne due. PJ Washington ha aggiunto 14 punti e otto rimbalzi, e Irving ha chiuso con 12 punti. I loro 89 punti rappresentano il minor numero di punti segnati finora nella postseason. Anche loro avevano solo nove assist come unità. In confronto, i Celtics hanno avuto 23 assist e nove stoppate come squadra.

Anche se è ancora agli inizi – Doncic e Irving sono più che capaci di trattenere i Mavericks – i Celtics sembrano una squadra pronta a correre per il 18esimo campionato nella storia della franchigia. Gara 2 di domenica non è affatto un must per Dallas, ma i Mavericks dovranno almeno tenerselo vicino prima che la serie si diriga in Texas per la prima volta. Altrimenti le cose potrebbero andare rapidamente fuori controllo.