Florence Pugh condivide il video dietro le quinte del set di “Thunderbolts”: Guarda

Florence Pugh ha portato i fan della Marvel dietro le quinte del suo prossimo film dell'MCU, “Thunderbolts”, costellato di stelle, nel suo ultimo post su Instagram.

L'attrice di “Vedova Nera”, apparsa anche in “Occhio di Falco”, è vestita come il suo personaggio, l'ex assassina Yelena Belova, mentre esce dal filmato in studio dicendo: “Ehi ragazzi, come state?”

ALTRO: Florence Pugh partecipa alla premiere londinese di 'Dune: Part Two' con sua nonna: guarda le bellissime foto

“So che sono in pausa da un po', ma in parte è perché mi sono trasferita ad Atlanta per girare un film di cui non posso parlare molto,” dice mentre cammina. .

“Ma posso mostrarti alcune cose, con discrezione, a patto che tu non lo dica a nessuno”, aggiunge timidamente.

@Florence Pugh/Instagram Florence Pugh sul set di “Thunderbolts” dei Marvel Studios in un video che Pugh ha condiviso su Instagram il 27 marzo 2024.

Pugh procede attraversando lo studio prima di entrare nello studio, con la telecamera che fa una panoramica mentre indica i membri della troupe e parti del set, prima di arrivare al regista del film, Jake Schreier.

“Cosa possiamo dire di fare?” Ho chiesto, solo che lui rispondesse: “Non credo che ti sia nemmeno permesso farlo”. “Qualcuno verrà e mi placcarà con il rugby”, scherza Pugh.

Detto questo, rivela “Thunderbolts” sullo schienale della sedia del regista e si sposta per mostrare una sua inquadratura dal film in uscita.

Il film vedrà Yelena di Pugh collaborare con altri veterani del MCU tra cui David Harbour nei panni del Guardiano Rosso; Sebastian Stan Bucky Barnes/Il soldato d'inverno; John Walker/agente statunitense che interpreta, tra gli altri, la misteriosa Valentina Allegra de Fontaine di Wyatt Russell e Julia Louis-Dreyfus.

“Ci stiamo divertendo moltissimo e non vedo l'ora che tu veda cosa abbiamo fatto!” dice Pugh prima di concludere con un bacio alla telecamera.

L'uscita di “Thunderbolts” è prevista per il 2 maggio 2025.

La Marvel è di proprietà della Disney, la società madre di ABC News e Good Morning America.