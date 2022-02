“The Bachelor” Clayton – Sinossi dell’episodio 6, confusione nel discorso, pensieri di Chaney e discorso finale – Reality Steve

aspetta un attimo. Ora stai dicendo che da quando il New York Times ha comprato e acquisito Wordle che avremo giorni (come oggi) in cui non tutti avranno la stessa parola? Che diavolo sta succedendo qui? Ho letto alcuni chiarimenti su Google ed ero totalmente confuso. Ma sì (nessuno spoiler qui, non preoccuparti se non l’hai fatto oggi), a quanto pare da quando il New York Times ha acquistato Wordle, hanno rimosso alcune parole dall’elenco originale? Non sapevo nemmeno che esistesse un menu originale e guardare l’originale non avrebbe in qualche modo rovinato l’intero punto del gioco? Sono confuso su cosa sta succedendo e ho bisogno di risposte ora, maledizione. E anche se non cambia i miei pensieri su come mi sento riguardo a Wordle e su quanto la mia eccitazione sia diminuita in modo significativo da quando ho iniziato (attualmente nella serie di 29 partite consecutive da quando ho iniziato), voglio comunque sapere che giochiamo tutti la stessa parola tutti i giorni. Immagino che scriverò ad Ashley Spivey dopo che avrò finito di postare oggi e glielo chiederò perché è stata lei a mettermi in questo gioco in primo luogo. Saprai cosa succede.

Ricevi le e-mail dei lettori per domani poiché il batch è un po’ basso ora. Penso di averne circa 10 o giù di lì. Vorrei 10 o 15 in più per domani se non ordini molto. È molto difficile anche solo dire qualcosa sulla fine di questo spettacolo perché tutto ciò che faccio è farlo se il vincitore non ti tradisce. La quantità di cose che sento, le cose contraddittorie che ho sentito, le informazioni che ho sentito ma non posso confermare… c’è molto. Ecco un esempio, ma di una stagione precedente di cui ho parlato quando è successo: la stagione di Peter. Non ho conosciuto il vincitore di Peter fino al fine settimana prima della finale. Ma per tutta la stagione ti ho detto che se hai intenzione di credere a tutte le persone ad Auburn, in Alabama, che hanno detto per 3 mesi che ha scelto Maddie, allora è quello che aveva. Molte persone me lo hanno detto da una settimana dopo la fine delle riprese. Ma non ho mai riportato lo spoiler “Peter ha scelto Maddie” alla fine perché anche se diverse persone me l’hanno detto, nessuna di loro aveva informazioni solide a sostegno. Era tutto, “Questo è quello che ho sentito”. Poi chiedevo da dove l’hanno sentito e non sarebbe andato da nessuna parte dove questo era ben consolidato. Questo è ciò che intendo quando dico che non mi piace riportare le cose che “sento”. Se è così, a quest’ora avrei rovesciato qualcosa. Voglio sapere cosa è successo e/o con chi Clayton. Nessuno che sento ha scelto o no.

Posso dire fino a quando non sarò blu in faccia “Questo è quello che ho sentito che Clayton ha scelto ma non confermato” e ogni Tom, Dick e Harry con 4 follower su IG riporteranno che “In realtà Steve ha detto che Clayton ha scelto …” Quindi non non preoccuparti di pubblicare cose che lo ascoltano. Ci metterò il mio nome dietro quando sentirò di sapere per certo chi ha scelto, e non solo trasmettere le cose che sento. C’è molto ora che sento. L’ho raccolto lo scorso fine settimana e le cose sono diventate un po’/un po’ più chiare? È difficile dirlo senza dirti tutto ciò che hai sentito, da dove l’hai sentito, cosa hanno detto, come si adatta alla stagione, ecc. E ovviamente non condividerò mai quei dettagli perché provengono da fonti, motivo per cui dico che è quasi impossibile parlare in pubblico della fine di questa stagione. Voi ragazzi volete conoscere il vincitore. E lo sono anch’io, quando lo farò, lo saprai.

Shanae è andata a IG ieri sera per dare la sua valutazione ora che è fuori dallo show. Nel caso te lo perdi tu stesso…

Ohhhhhhh, ora capisco. Li avevamo Quelli che hanno tutti torto. Giudicato da ciò che vediamo sui nostri schermi TV. Come osiamo? Questa donna è completamente delusa. Non avrebbe potuto imbattersi in niente di peggio nello show se ci avesse provato, e non avrebbe potuto gestire peggio i social media dopo lo spettacolo, ora ci sta dando la colpa a noi, non si assume alcuna responsabilità per tutto ciò che lo show dice o fa in quel post , poi alla fine ha dato “buona fortuna per Clayton” alla Passiva-aggressiva, quando sapevamo già i suoi veri sentimenti per lui una volta che gli aveva detto di “cazzolarsi” una volta che l’avevi spazzata via. Ma ehi, io e te abbiamo torto qui. non lei. Ricorda solo questo. Non reale.

