Le azioni salgono dopo che la Russia ha ritirato alcune truppe dal confine con l’Ucraina

La crescente tensione in Europa si è aggiunta all’atmosfera già tesa a Wall Street a causa del rapido aumento dei prezzi e della possibilità che la Federal Reserve aumenti i tassi di interesse. La banca centrale si prepara ad aumentare gli oneri finanziari per combattere l’inflazione persistente e ad allentare le politiche accomodanti che hanno spinto al rialzo i prezzi di attività rischiose come le azioni per la maggior parte degli ultimi due anni. Le letture di inflazione più elevate del previsto hanno alimentato la speculazione secondo cui la Fed dovrà aumentare i tassi di interesse più frequentemente di quanto previsto in precedenza. Si prevede che la banca centrale comincerà ad aumentare i tassi di interesse a marzo, in occasione della prossima riunione politica della Fed.

Anche i rendimenti dei titoli di Stato hanno oscillato negli ultimi giorni. Martedì, il rendimento del Tesoro USA a 10 anni è salito di cinque punti base, o 0,05 punti percentuali, al 2,04%.

“Questo è solo l’inizio del ciclo di rialzi della Fed e gli investitori dovrebbero aspettarsi una continua volatilità dei prezzi”, ha scritto in una nota Lauren Goodwin, economista e stratega di portafoglio presso New York Live Investments. “Se l’inflazione rimane troppo alta, la Fed non avrà altra scelta che aumentare più velocemente, ma sembra troppo presto per prendere una decisione che si sta muovendo in quella direzione”.

I due fattori su cui si concentrano gli investitori – Ucraina e inflazione – non sono del tutto separati: l’aumento dei prezzi del petrolio ha contribuito in modo determinante all’inflazione globale. Sebbene martedì gli investitori abbiano avuto una piccola tregua, gli analisti hanno affermato che le preoccupazioni che gravano su di loro potrebbero continuare a causare una significativa volatilità nei mercati finanziari nel prossimo futuro.

“Il sentimento di rischio continua a essere guidato dalle notizie da Ucraina e Russia, e questo non cambierà per qualche tempo”, ha affermato Edward Moya, capo analista di mercato di Oanda. “L’incertezza su quanto sarà aggressiva la Fed durante i prossimi due incontri politici dovrebbe mantenere le azioni un po’ deboli”.