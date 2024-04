For All Mankind è stato rinnovato per la quinta stagione poiché Apple ha richiesto uno spin-off sovietico

“Per tutta l'umanità”

Per gentile concessione di Apple

Apple raddoppia Per tutta l'umanità.

Il produttore di iPhone e dispositivi di streaming ha concesso il rinnovo della quinta stagione per Ron Moore Per tutta l'umanità Una richiesta diretta alla catena per città stellare, Uno spin-off ambientato dopo la corsa allo spazio sovietica.

Come per la serie principale, Moore, Matt Wolpert e Ben Nedevi hanno co-creato Città stellare Con quest'ultimo duo pronto a presentare entrambi gli spettacoli per il produttore Sony Pictures Television.

“Il nostro fascino per il programma spaziale sovietico cresce di stagione in stagione Per tutta l'umanitàLo hanno detto i produttori esecutivi Woolpert e Nedevi in ​​un comunicato che annunciava la notizia mercoledì. “Più apprendiamo su questa città segreta nei boschi fuori Mosca, dove cosmonauti e ingegneri sovietici lavoravano e vivevano, più desideriamo raccontare questa storia sull'altro lato della corsa allo spazio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a costruire questo mondo storico alternativo. Per tutta l'umanità Con i nostri partner Apple e Sony”.

Descrivere Apple Città stellare Come un “thriller paranoico che ci riporta al momento decisivo nella rivisitazione della storia alternativa della corsa allo spazio, quando l'Unione Sovietica divenne il primo paese a mandare un uomo sulla luna”. Ma questa volta esploriamo la storia da dietro la cortina di ferro, mostrando le vite dei cosmonauti, degli ingegneri e degli ufficiali dell'intelligence coinvolti nel programma spaziale sovietico, e i rischi che tutti corsero per far avanzare l'umanità.

Moore, che ha ceduto i compiti di presentazione a Per tutta l'umanità Nel 2021, dopo aver lasciato il suo lungo contratto con la Sony per un ricco patto con la Disney, verrà ingaggiato come produttore esecutivo dello spin-off insieme a Wolpert, Nedivo, Maril Davis di Moore's Tall Ship Productions, David Weddle, Bradley Thompson, e Seth Edelstein. E Kira Snyder. Sony Pictures Television è lo studio di entrambi gli spettacoli.

“Ad ogni nuova stagione Per tutta l'umanità “Apple continua a costruire un mondo meraviglioso e ad affascinare il pubblico globale con la narrazione di alta qualità abilmente realizzata da Ron, Mat e Ben”, ha affermato Matt Cherniss, presidente della programmazione di Apple TV+. “C'è così tanto da esplorare e noi, insieme ai nostri partner Sony, non vediamo l'ora di immergerci nel prossimo capitolo di questa intrigante storia. Per tutta l'umanità essendo.”

Dal suo lancio come parte del software iniziale di Apple alla fine del 2019, Per tutta l'umanità È diventato uno dei miei cari critici. Il dramma attualmente ha un impressionante punteggio del 93% tra i critici e dell'82% tra gli spettatori su Rotten Tomatoes. (Apple non pubblica i tradizionali dati sugli spettatori; quante persone guardano i suoi film e le sue serie TV rimane in gran parte un mistero.)

Per tutta l'umanità È la seconda serie originale Apple ad avere uno spin-off, e la notizia arriva pochi giorni dopo che il colosso della tecnologia l'ha rinnovata Monarca: eredità dei mostri Per la seconda stagione, ha confermato che diversi spin-off sono in lavorazione come parte di un accordo più ampio con i produttori Legendary Entertainment.

Da quando è emerso dallo sciopero degli scrittori alla fine dell'anno scorso, il mercato televisivo è stato considerevolmente più lento poiché sia ​​le emittenti che le reti lineari hanno ridotto i loro programmi nel tentativo di adeguare le dimensioni dei loro programmi e tagliare i costi. Anche se Apple è una delle poche aziende che continua a investire molto in offerte di alto profilo, la grande attrazione del mercato rimangono i titoli comprovati in cui è possibile ottenere il successo, come ad esempio Per tutta l'umanità.