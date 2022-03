Secondo quanto riferito, le lotte di Scott Hall contro la dipendenza sono continuate fino alla sua morte

Come mondo del wrestling Io ero collettivo in lavorazione La morte di Scott Hall All’inizio di questa settimana, il suo discorso sulla rivendicazione del titolo per Razor Ramon alla WWE Hall of Fame 2014 è stato ampiamente condiviso e citato. “I tempi difficili non durano, ma i tempi brutti no”, faceva parte di una storia che stavamo raccontando a noi stessi che, come Jake Roberts, il tempo trascorso da Hall con il DDP nei primi anni 2010 lo ha aiutato a raggiungere la sobrietà. Abbiamo pensato che mentre gran parte della vita di Hall è stata spesa a combattere durante quei tempi difficili, gli ultimi anni di Bad Guy sono stati buoni.

Sfortunatamente, un rapporto sulla morte di Hall in Ultima newsletter di Wrestling Observer Rende questo aneddoto che non possiamo più consolarci con esso. Il rapporto di Dave Meltzer, che include i resoconti degli amici di Hall Sean “X-Pac” Waltman e Jared Saint-Lauren (alias MSL di MLW), ci ricorda invece che non esiste una cura per la dipendenza, e il recupero non è altro che il perdono per alcuni fortunati tossicodipendenti abbastanza per prenderla.

Waltman ha detto a Meltzer che Hall è stato in grado di accumulare un po’ di tempo pulito negli ultimi dieci anni, ma che gli ultimi due anni sono stati “davvero pessimi”. Gli amici e la famiglia di Hall sentivano che la sua morte era imminente, ma non potevano farci nulla, qualcosa a cui molti che amavano gli alcolizzati o i tossicodipendenti potevano relazionarsi.

L’Hall of Famer eretto due volte era in “cattive condizioni” a WrestleMania 37 L’anno scorso, quando è stato introdotto il nWo. Questo è stato anche il caso durante la sua apparizione allo Stockton Comic Con lo scorso ottobre, presumibilmente perché non ha fatto altre prenotazioni recenti. Ha descritto gli ultimi anni come un “episodio fisso” di Hole che “sfugge al controllo” fino a quando un amico come Kevin Nash non lo ha riportato a fuoco.

Quando Hall cadde e frattura dell’anca Diverse settimane fa, si diceva che fosse sdraiato sul pavimento da diversi giorni perché non poteva muoversi o prendere il telefono. Quando gli amici non potevano accedervi, hanno chiamato DDP per verificarlo. È stata Paige a portarlo in ospedale.

Waltman ha detto:

“L’epidemia lo ha colpito. Era già abbastanza dura per lui così com’è, ma era isolato nella sua casa senza alcuna interazione sociale. Era sceso a 210 libbre. Abbiamo chiamato Dali [Dallas Page] e andato. È stato davvero brutto”.

Una ruga in questa storia si allinea con la storia di questa settimana Ricordo della sala È che il wrestling, e lavorare con i lottatori più giovani, sembra essere stato il motivo per cui il cattivo ha avuto i suoi brutti momenti. Saint Laurent ha detto a Meltzer:

Passavamo qualche anno in giro tutti i giorni. Viveva da solo in quella grande villa e non vedeva davvero la sua famiglia. Quindi siamo finiti nella routine di andare in palestra insieme ogni giorno, pranzare e solo stronzate a meno che Avevo una prenotazione a sé stante per entrare. Scott era un ragazzo molto complesso, credo. L’ho incontrato in un momento della sua vita in cui non si preoccupava più di se stesso, ma gli piaceva comunque molto il lavoro e gli piaceva davvero aiutare gli altri avere successo.”

Sono informazioni strazianti. Come alcolizzato e tossicodipendente in via di guarigione che lavora con altri che lottano come Scott, questo è un promemoria della natura mortale di questa malattia. Per chiunque abbia avuto uno di noi nella tua vita, questo forse è un promemoria che non sei solo nel tuo dolore e nella tua frustrazione.

È difficile da gestire. Tutto quello che possiamo fare è sperare che Hall ora attraversi qualcosa di simile alla pace che ha provato sul ring e custodire i ricordi di come ci ha fatto sentire quando era in un episodio.