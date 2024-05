La nativa di Maui è stata incoronata Miss USA dopo le dimissioni della vincitrice del 2023

Savannah Jankiewicz, nativa di Kihei, è stata incoronata Miss USA 2023 durante una cerimonia di incoronazione privata questo pomeriggio all’Alohilani Waikiki Beach Resort.

Jankiewicz, che lavora come modella e imprenditrice e guida l’organizzazione no-profit per l’emancipazione femminile What Makes You Feel Beautiful, manterrà il titolo fino all’inizio di agosto, per il resto del concorso Miss USA 2023.

“Sono così grato di essere qui oggi, nel mio stato natale, le Hawaii, e di accettare questo prestigioso titolo. Questo momento significa così tanto per me, ed essere circondato dai miei cari e dalla mia comunità mi ha davvero rafforzato e motivato ad abbracciare questo nuovo capitolo. ”, ha detto Jankiewicz durante la cerimonia Con questa organizzazione, che considero cara al mio cuore.

Come primo classificato al concorso Miss USA 2023, Jankiewicz è stato annunciato venerdì come sostituto dell’ex Miss USA 2023 Noelia Voigt, dopo che Voigt si era dimesso a causa di problemi di salute mentale il 6 maggio.

Due giorni dopo le dimissioni di Voigt, anche l’ex Miss USA Uma Sofia Srivastava ha rassegnato le dimissioni dal suo titolo perché ha scoperto che i suoi “valori personali non sono più completamente in linea con la direzione dell’organizzazione”, secondo un post sui social media.

Le successive dimissioni hanno messo sotto i riflettori la Miss Universe Organization, che possiede sia Miss USA che Miss Teen USA. Il successore del titolo Miss Teen USA 2023 non è stato ancora determinato.

“Nella mia esperienza, Miss USA è stata fantastica per me. “Mi hanno trattato così bene, mi hanno sempre supportato in tutto”, ha detto Jankiewicz all’Honolulu Star-Advertiser “Ognuno ha le sue esperienze uniche”.