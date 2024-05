Gara 7: come i Maple Leafs hanno vinto ancora per forzare 3 takeaway

In Gara 5, i Toronto Maple Leafs piantarono il seme del dubbio nei Boston Bruins, lasciando che il loro vantaggio in serie da 3-1 scendesse a 3-2.

In Gara 6 a Toronto, i Leafs piantarono, fertilizzarono e innaffiarono quel seme per far crescere il dubbio.

Ora, dopo una convincente ma tesa vittoria per 2-1, i Leafs hanno costretto a tornare Gara 7 a Boston con un’altra possibilità di esorcizzare i loro fantasmi dei playoff. Nel processo, hanno riportato alla mente alcuni demoni dei Bruin ottenendo un vantaggio di 3-1 nella serie contro i Florida Panthers nel primo turno dei playoff dello scorso anno. Gara 6 ha mostrato il modo in cui i Leafs hanno giocato in Gara 5: concentrati invece che nervosi, determinati invece che bloccati.

“Seguendo l’onda”, ha detto il difensore dei Leafs Simon Benoit. “Quando l’onda è dalla tua parte, devi cavalcarla.”

Quell’ondata ha guadagnato slancio mentre i Leafs hanno nutrito il loro miglior pubblico della stagione alla Scotiabank Arena.

“Era così forte là fuori che la mia voce ha iniziato a venirmi incontro per i cambi di linea”, ha detto l’allenatore dei Leafs Sheldon Keefe.

Keefe ha sottolineato – supponendo che la sua squadra lo abbia sentito – la necessità di mantenere le cose strette sulla difensiva. Mentre i Bruins hanno avuto una spinta nel secondo periodo, i Leafs hanno mantenuto la loro posizione con tratti del miglior hockey difensivo della serie.

“(I Bruins) avevano un certo aspetto, ma il modo in cui ci siamo difesi per negarci qualcosa di pulito è stato enorme”, ha detto Keefe. “Ho sfidato la squadra e ho parlato con la squadra, quando sei con le spalle al muro, per come siamo e affronti l’eliminazione, sarai ricordato in un modo o nell’altro. Allora, come vuoi che sia?

I Leafs saranno ricordati almeno per una partita dura e con pochi eventi. Ma due gol di William Nylander – il suo primo playoff da quando ha saltato le prime tre partite della serie – e un’altra grande partita di Joseph Wohl sono stati sufficienti per consentire ai Leafs di ottenere la loro serie di sei partite consecutive di playoff casalinghe.

William Nylander ha un impatto

Uno stallo senza reti ha portato ai canti di “Spara!” dalla Scotiabank Arena verso la fine del secondo periodo mentre la tensione aumentava. Lo chiama regolarmente. raggiunse il culmine della febbre. Ehi, se sei un Nylander, sai quanto sia importante essere un grande ascoltatore.

A un minuto dalla fine del secondo periodo, i Leafs hanno pareggiato in zona offensiva e Keefe ha mandato in campo due dei suoi difensori dalla mentalità offensiva, Morgan Rielly e Timothy Liljegren. Si è rivelata una mossa utile poiché entrambi i blueliner hanno toccato il disco prima di passarlo a Nylander, che ha sparato in porta un tiro di polso dalla distanza.

Devi apprezzare la facilità del tiro di Nylander. In tutta questa serie, soprattutto nel gioco di potere, i Leafs potrebbero essere accusati di essere troppo carini con il loro bastone sotto il braccio e di aspettare l’occasione perfetta per fare un tiro. Nylander sembrava semplicemente lanciare il playbook dalla finestra e lanciare il disco in rete. Ha oltrepassato il traffico e Jeremy Swayman. Nylander non è stato il tipo che ha pensato troppo a nulla nella sua carriera, e il suo modus operandi è rimasto fedele al gol di apertura dei Leafs.

Lo stesso Nylander, ancora una volta, non ha pensato molto al piano di gioco prima di Gara 6:

“Non abbiamo nulla da perdere, giochiamo a fare il re”. William Nylander rischia il licenziamento. (🎥: @BR_OpenIce) pic.twitter.com/FZimOtOnOE — TSN (@TSN_Sports) 3 maggio 2024

E “gioca” Nylander ha fatto, poi ha sentito un gol in fuga alla fine del terzo periodo per suggellare la vittoria dei Leafs.

Keefe ha detto della commedia di Nylander. “E’ quello che ci si aspetta da un giocatore del suo calibro”.

Tutto il merito va a Matthew Nice per il suo passaggio di ritorno per impostare Nylander. Knies ha gareggiato come un esperto tuttofare e si sta trasformando in un giocatore di playoff dinamico e affidabile proprio davanti ai nostri occhi.

“Il cielo è il limite per un ragazzo come (Knies). Ha molto da gestire là fuori. Quando gioca così, puoi vedere quanto è efficace”, ha detto Keefe.

Ora, vale anche la pena notare che i Leafs sono stati fortunati pochi secondi prima quando Pontus Holmberg non è stato chiamato per un rigore su quello che sembrava un chiaro colpo da dietro Mason Lohre.

Mason Lohre ha colpito da dietro davanti all’ufficiale. Nessuna chiamata. I Maple Leafs hanno segnato sul possesso palla successivo. pic.twitter.com/f7tudZJw1O — Evan Marinofsky (@EvanMarinofsky) 3 maggio 2024

Joseph Wall bussò alla porta

Dopo un’altra prestazione spettacolare di Joseph Wohl, entrato a metà della serie in Gara 4, non c’è da chiedersi quanto sarebbe stata diversa questa serie se Wohl fosse stato il titolare di Gara 1?

Dopo che Wall è stata la storia più importante in Gara 5, il portiere esordiente dei Leafs ha raddoppiato in Gara 6 con una prestazione ancora più dominante, fermando 22 tiri su 23.

L’aspetto più notevole della sua prestazione è stato il poco lavoro svolto nel primo periodo poiché i Bruins sono riusciti a realizzare solo un tiro in porta. In alcuni casi, ripetizioni così basse rischiano di far deragliare un portiere a metà partita.

Invece, la pazienza di Wall lo ha fatto andare avanti nel primo periodo, e il suo atletismo lo ha fatto emergere nel secondo e terzo periodo. Ora ha una ridicola percentuale di salvataggio di .964 in tre apparizioni in questa serie.

Wall ha dato il meglio di sé grazie a una raffica di occasioni da parte di Bruins nel terzo periodo: si è allungato da un lato all’altro stando a pancia in giù ed è stato costretto a parare senza il bastone sulla linea precedente.

oh mio Dio pic.twitter.com/bd0iImEchx — Omar (@TicTacTOmar) 3 maggio 2024

Se sei uno skater dei Leafs, come puoi non sentirti più sicuro giocando fuori dalla zona difensiva quando Wall è bloccato come nei Giochi 5 e 6?

“(Wole) non ha fatto nulla di male. Quindi siamo rimasti con i giochi. Questo ha dato fiducia alla squadra. Ne abbiamo bisogno adesso”, ha detto Keefe.

L’abilità di Vol di mantenere la calma in una situazione tesa ci ricorda che il portiere del futuro dei Leafs ha fatto molta strada. Non era interessato ad alcuna introspettiva post-partita. Invece, voleva solo aspettare Gara 7.

“Molto eccitante. (DD Garden) Un fantastico edificio per giocare. Sarà una grande partita”, ha detto Wohl.

Il gioco di potere si rivela vuoto. Ancora

Non ci sono modi per descrivere quanto sia stato inefficace il gioco di potere dei Leafs in questa serie.

Quando a David Pastrnak è stata assegnata una doppia minore per un high-sticking nel secondo periodo, i Leafs hanno avuto ancora una volta la sensazione di poter finalmente superare il vantaggio maschile. Invece, entrambe le unità apparivano disorganizzate ed esitanti come sempre. Il loro movimento del disco era, nella migliore delle ipotesi, discutibile e la loro mancanza di urgenza era notevole. Nessuno dei loro giocatori con una mentalità offensiva sembra intenzionato a sfruttare i propri punti di forza nel gioco di potere. Dopo sei minuti con il pattinatore in più in due periodi, i Leafs hanno messo a segno sei miseri colpi.

Arriviamo a sei partite sull’1-20. In tutta la serie, il gioco di potere dei Leafs sembra ricordare uno studente inviato a scrivere un esame importante senza leggere una sola frase del programma.

Ora, da un lato, potresti sostenere che i Leafs sono pari nella serie, quindi almeno stanno affrontando le loro lotte di potere.

Ma in Gara 7, i margini di errore sembrano più ridotti. Un goal di power-play avrebbe potuto finire diversamente. Hanno bisogno di migliorare.

Leafs in attesa di Gara 7

Nylander non ha potuto fare a meno di sorridere in Gara 7 a Boston, a meno di 48 ore di distanza.

La stella in avanti è stata l’unica Leaf che ha trovato la capacità di mettere un po’ di umorismo nella situazione dei Leafs e nella loro storia in Game 7 a Boston.

“È stato fantastico”, ha detto Nylander parlando di Gara 7. Quindi siamo pronti per il test.

Guardando avanti a Gara 7, l’atteggiamento di Nylander ha permeato i Leafs. Questa stessa squadra dei Leafs sembrava morta in acqua dopo Gara 4, sconfitta. Ma dopo Gara 6? Era difficile non provare il sentimento di liberazione. Anche se i Leafs vanno in un edificio dove hanno avuto difficoltà a vincere, stanno comunque giocando con i soldi del banco.

“Nella mia mente, abbiamo giocato due Gara 7”, ha detto Keefe.

Forse per una volta, non avere la sensazione che la fine del mondo sia all’orizzonte andrà a beneficio dei Leafs in Gara 7.

“Per quanto ci si sente, ci sentiamo come se l’avessimo già vissuto in questo momento, dove ogni partita è importante”, ha detto Keefe. “Ci aspettiamo che sia serrato perché alla fine, tutto ciò che abbiamo guadagnato è un’altra partita in programma.

(Foto di William Nylander e Timothy Liljegren: Kevin Sousa/NHLI tramite Getty Images)