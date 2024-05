Türkiye taglia il commercio con Israele, citando le condizioni a Gaza: aggiornamenti in tempo reale

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha recentemente incontrato i funzionari di Hamas a Istanbul. credito… Adam Altan/AFP-Getty Images

Giovedì scorso la Turchia ha dichiarato di aver sospeso tutti gli scambi commerciali con Israele fino a quando “a Gaza non saranno ammessi aiuti umanitari sufficienti e ininterrotti”, segnalando un ulteriore deterioramento delle relazioni tra i due paesi.

Lo ha affermato il Ministero del Commercio turco un permesso Le esportazioni e le importazioni di “tutti i prodotti” saranno temporaneamente sospese. Il ministro del Commercio Omer Polat ha dichiarato venerdì che la sospensione resterà in vigore fino alla fine dei bombardamenti israeliani su Gaza.

“Fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco permanente e non saranno consentiti aiuti umanitari ininterrotti a Gaza, sarà attuata la sospensione del commercio con Israele per tutte le importazioni ed esportazioni”, ha detto Polat in una conferenza stampa per annunciare le cifre commerciali mensili.

Questo passaggio era all’inizio Segnalato da BloombergCiò ha spinto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ad attaccare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Questo è il modo in cui si comporta il dittatore, ignorando gli interessi del popolo turco e degli uomini d’affari turchi, e ignorando gli accordi commerciali internazionali”, ha detto Katz. Pubblicato sui social media. Katz ha aggiunto di aver incaricato il Ministero degli Affari Esteri di trovare alternative al commercio con la Turchia, concentrandosi sulla produzione interna e sulle importazioni da altri paesi.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, la Turchia ha annunciato esportazioni verso Israele per un valore di 5,4 miliardi di dollari nel 2023 e importazioni per un valore di 1,64 miliardi di dollari.

Erdogan non ha commentato pubblicamente eventuali cambiamenti nelle relazioni commerciali tra Turchia e Israele. Ma il presidente turco ha criticato fortemente il bombardamento israeliano di Gaza, iniziato dopo che Hamas ha condotto un attacco contro Israele il 7 ottobre che ha ucciso circa 1.200 persone e portato al rapimento di altre 240 circa. Secondo i funzionari sanitari della Striscia, più di 34.000 palestinesi sono stati uccisi durante il bombardamento israeliano della Striscia.

Il leader turco ha anche difeso con forza Hamas, incontrando recentemente Ismail Haniyeh, leader politico del gruppo, e altri funzionari di Hamas a Istanbul il 20 aprile. “Israele pagherà sicuramente il prezzo per le atrocità commesse”, disse all’epoca Erdogan ai giornalisti. “Un giorno raggiungerà i palestinesi”.

La decisione della Turchia di sospendere il commercio è arrivata dopo che il Ministero del Commercio turco ha imposto il 9 aprile restrizioni all’esportazione a Israele su 54 gruppi di prodotti, tra cui cemento e carburante per aerei, e ha affermato che tali restrizioni rimarranno in vigore fino a quando “Israele non annuncerà un cessate il fuoco immediato a Gaza. ” “

Il Ministero del Commercio ha descritto la sospensione di giovedì come “il secondo passo nelle misure intergovernative” e ha sottolineato il “peggioramento della tragedia umanitaria in Palestina”.

Mercoledì anche il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha annunciato che la Turchia si unirà al caso di genocidio portato dal Sudafrica contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia. In una decisione preliminare emessa a gennaio, la corte ha ordinato a Israele di garantire che le sue forze non commettessero un genocidio a Gaza.