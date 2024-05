Garfield e Furiosa sono nel caldo durante il Memorial Day

Warner Bros/Everett

Aggiornamento della prima domenica mattina: Una battaglia di 4 giorni tra Warner Bros. Furiosa E Alcon/Sony Film di Garfield Fino a lunedì, entrambi i titoli sono attualmente in acque calde e prevedono 31 milioni di dollari in 4 giorni e 25 milioni di dollari in 3 giorni.

Ce n’è uno che mostra il gatto comico di 48 anni che mangia il pranzo di un ribelle del deserto con un braccio solo per un prezzo compreso tra $ 31 milioni e $ 30,96 milioni, ma è troppo vicino per chiamarlo in questo momento. Per quanto riguarda Garfield fastidioso furiosa, Ti avevamo detto che questo era nelle carte.

se Garfield O Furiosa Una vittoria sarebbe l’apertura n. 1 più bassa nel fine settimana del Memorial Day in 29 anni, l’ultima nel 1995 Kasper Al prezzo di 22 milioni di dollari.

Dopo aver battuto Furiosa Sabato, da 8,3 milioni a 8 milioni di dollari, Garfield Sembra avere un vantaggio su di loro domenica e lunedì. Garfield È prenotato a 4.035 supportato da alcuni PLFS. Furiosa Si gioca in 3804 sale suddivise in 400 sale Imax, Dolby, 4DX, D-box, ecc.

Alcuni incolpano i Warner per aver iniziato la fase finale della loro campagna così tardi a maggio. Ci rendiamo conto che stanno iniziando Furiosa Verso la fine del quarto trimestre al Comic-Con brasiliano con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth. È una piattaforma piuttosto grande da cui diffondere il passaparola, ed è lo stesso luogo in cui la Warner ha rilanciato la campagna di Legendary Dune di sabbia: seconda parte. Altri credono che il rallentamento qui derivi dal fatto che Taylor-Joy ha preso il posto di Charlize Theron nel ruolo principale. Tuttavia, in ogni caso, la verità è questa Furiosa E Mad Max Si rivolge a un pubblico limitato, in gran parte maschile. È classificato come R, non quattro-cinque, motivo per cui non c’è stato molto calore dal rilascio del primo trailer a novembre.

Alle uscite PostTrak, il 52% ha dichiarato di averlo fatto Furiosa Perché faceva parte di un franchise che amano, mentre il 34% ha citato il regista George Miller, il 32% ha citato Taylor-Joy e il 25% ha citato Chris Hemsworth. Per quanto riguarda GarfieldIl motivo generale per cui le persone acquistano i biglietti è perché sembrano divertenti.

Sonny e Alcon sono entusiasti di essere stati rianimati Garfield Chi può non essere d’accordo. L’apertura di 3 giorni del film supera addirittura i precedenti debutti del 2006 Garfield: La coda di due gattini (7,2 milioni di dollari in 3 giorni) e il 2004 Garfield: il film Che ha aperto con 21,7 milioni di dollari. Film di Garfield Da un costo di produzione di 60 milioni di dollari prima che P&A diventasse redditizia, si passava ai 50 milioni di dollari già esistenti dalla sua uscita all’estero.

Fondamentale Se Con 4.068 sale resta al terzo posto con un secondo fine settimana da 15,6 milioni di dollari, -54%, dopo i 6 milioni di dollari di sabato, +41% dai 4,3 milioni di dollari di venerdì. Totale in 4 giorni di 20,2 milioni di dollari, corsa totale di EOD Monday di 62,7 milioni di dollari.

Regno del pianeta delle scimmie Distribuito da 20th Century Studios/Disney in 3.550 sale, sabato ha incassato 5 milioni di dollari, in crescita del 48% rispetto a venerdì. Incassi del terzo fine settimana di 12,8 milioni di dollari, -50%, incassi di 4 giorni di 16,5 milioni di dollari e corsa totale di 125,9 milioni di dollari. PIC è diventato il primo titolo dell’estate 2024 a superare i 100 milioni di dollari lo scorso fine settimana. Guarda, c’è un certo impulso nel mercato.

Il quinto va alla Universal vittima A 2.955 con 2,3 milioni di dollari sabato, +44%, 6 milioni di dollari in 3 giorni, 7,6 milioni di dollari in 4 giorni e 73,8 milioni di dollari in corsa totale entro la fine di lunedì.

Il titolo religioso di Angel Studios Visione Sabato è crollato con $ 830.000, uno sconto del 24% rispetto a $ 1 milione di venerdì, che si traduce in $ 2,8 milioni per 3 giorni e $ 3,6 milioni per 4 giorni.

Prima parte della nostra analisi del fine settimana e del motivo per cui non dovresti preoccuparti del destino dello spettacolo, clicca qui.

Lunedì avremo ulteriori aggiornamenti per voi.