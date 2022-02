Genitori abbastanza strani: un trailer alquanto bizzarro con una serie di sequel live-action

Timmy Turner e i Fairy Godparents sono tornati in una nuova serie di eventi dal vivo. Genitori un po’ strani: un po’ strani Seguiranno Cosmo e Wanda mentre agiranno come padrini del cugino di Timmy. Il primo trailer in realtà include molti richiami alla serie animata originale. La serie è destinata a debuttare Paramount Plusa partire dal 31 marzo.

Il trailer ci offre la nostra prima occhiata all’ormai più anziano Timmy Turner (Caleb Pierce), che sembra fare visita a suo zio e salutare sua cugina Viv (Audrey Grace Marshall). Timmy rivela rapidamente Cosmo e Wanda a sua cugina e li rivolge a Viv perché si prenda cura di lei e del suo nuovo fratello (Tyler Valdis). Le fate appaiono, si riferiscono alla canzone originale e aiutano immediatamente i bambini a creare un caos legato alla magia.

Questa non è la prima volta che Cosmo, Wanda e Timmy si fanno strada nel mondo del live-action. Mentre lo spettacolo originale era in corso, c’erano tre film live-action con Drake Bell nei panni di Timmy e che portavano le fate nel mondo reale come bizzarre creazioni CGI. Fortunatamente, la nuova serie porta le fate in uno stile che sembra un po’ più vicino al cartone animato originale, ma non è ancora quello che i bambini degli anni ’90 ricordano. Sembra anche che quei vecchi film potrebbero non essere canonici per la serie, nel caso fosse un problema.

Insieme al cast dal vivo, Un po’ strano Riporterà anche i doppiatori Darran Norris nei panni di Cosmo e Susan Blaxley nei panni di Wanda, entrambi della serie originale.