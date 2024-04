Guarda “Appena sposato!” immagine

Il Don Lemon Show è stato cancellato da Elon Musk dopo un'accesa intervista L'ex conduttore della CNN Don Lemon ha usato ironicamente la lettera “X” per annunciare che il suo nuovo spettacolo sulla piattaforma dei social media era stato cancellato prima ancora che iniziasse. Notizie Scripps

Sono sposati!

Don Lemon e Tim Malone hanno ufficializzato la foto su Instagram, Condividi “Appena sposato!” immagine Sabato sera, cinque anni esatti dopo il loro fidanzamento. Nel film, i testimoni dello sposo, vestiti in smoking, emergono dalla chiesa, indossando grandi sorrisi e portando i loro tre cani, che indossano colletti legati con fiocco che ricordano uno smoking.

Il video condiviso nelle storie Instagram di Lemon e Malone mostra gli ospiti che formano una seconda fila dietro la coppia e agitano tovaglioli blu mentre si dirigono verso un ricevimento di nozze al Polo Bar di Ralph Lauren.

Lemon, un 58enne ex conduttore televisivo della CNN, e il marito, un agente immobiliare, si sono sposati a New York City con una cerimonia alla quale hanno partecipato 140 ospiti, secondo People. Il matrimonio si è tenuto presso la chiesa presbiteriana della Fifth Avenue a Manhattan e officiato da Linda Thomas-Greenfield, l'ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite.

Allison Golust, una rappresentante di Lemon, ha detto domenica a USA Today che la coppia ha avuto un “bellissimo matrimonio”. “Loro sono felici.”

“Non avrei mai pensato di sposarmi”, ha detto alla rivista People il conduttore di “The Don Lemon Show”. Che ha pubblicato foto esclusive Dall'evento. “In tutti i miei molti anni in cui sono cresciuto nascondendo cose, non avrei mai pensato che questo potesse accadere legalmente.”

Gli sposi indossavano smoking di velluto – verde lime e blu Malone – e, secondo la tradizione afroamericana, saltavano una scopa alla fine del matrimonio, ha riferito la rivista People. Tra gli ospiti famosi c'erano Matt Lauer, Clive Davis, Joy Behar, Tamron Hall, Dana Bash e Alec e Hilaria Baldwin.

“Volevamo fare una dichiarazione pubblica e volevamo coinvolgere i nostri cari”, ha detto Malone alla rivista People. “Per molti di loro, questo sarà il primo matrimonio tra persone dello stesso sesso”.

La coppia è fidanzata dal 2019, quando Malone ha posto la domanda mettendo delle etichette sui collari dei loro cani che dicevano: “Papà, sposerai papà?”

“Mi ha fatto un regalo per il suo compleanno”, ha scritto Lemon quando ha annunciato il suo fidanzamento sui social media. “Come posso dire di no?”

Contribuiscono: Sarah M. Muniusco