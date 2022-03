Gli astronauti russi con i colori dell’Ucraina arrivano alla Stazione Spaziale Internazionale, suscitando speculazioni

Sebbene sia possibile che le cause siano un segno di solidarietà con l’Ucraina, ci sono anche altre possibili spiegazioni.

Alcuni hanno ipotizzato che i tre avrebbero invece potuto onorare la Bauman State Technical University di Mosca, che tutti hanno frequentato e che presenta il blu e il giallo tra i colori della sua scuola.

Il capo della Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha pubblicato foto su Telegram della copertura mediatica ipotizzando che i cosmonauti stessero sostenendo l’Ucraina, e ha detto: “Ecco alcuni ladri codardi e i loro mecenati anglosassoni che non sanno altro da inventare nella guerra dell’informazione contro la Russia”. Ha aggiunto che l’equipaggio non rappresentava l’Ucraina ma indossava i colori della loro università: Bauman Moscow State Technical University.

“A volte il giallo è solo giallo. Le tute di volo del nuovo equipaggio sono state progettate per abbinarsi ai colori dell’emblema dell’Università tecnica statale Bauman di Mosca, dove si sono laureati i tre cosmonauti. Il design delle divise è stato coordinato molto prima dell’attualità.. La visione della bandiera ucraina ovunque e in ogni cosa è solo una clinica [in propaganda]ha scritto un altro funzionario di Roscosmos nel suo canale Telegram “Spazio chiuso”.

I cosmonauti di solito scelgono le loro tute aeree mesi prima dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma non è chiaro quando gli astronauti abbiano scelto questa combinazione di colori giallo e blu. “Per i voli Soyuz, l’equipaggio di solito si incontra con la compagnia che realizza le tute mesi prima del volo e gli sono concesse due tute personalizzate”, ha detto alla CNN un astronauta della NASA che ha viaggiato su una navicella spaziale russa Soyuz alla Stazione Spaziale Internazionale. “Di solito un seme è lo stesso in tutta l’equipaggio, e il secondo seme è una cosa personale”. READ Virus: la NASA condivide un video della tempesta "Pepperoni" su Giove (guarda) “Penso che sarà una vera sfida creare e lanciare (tute di volo) all’ultimo minuto. Non è impossibile”, ha detto un ex astronauta della NASA che ha anche viaggiato su una navicella spaziale Soyuz fino alla Stazione Spaziale Internazionale. Quando i tre astronauti sono arrivati ​​​​alla stazione spaziale venerdì, hanno parlato con i chiamanti al telefono e uno di loro ha chiesto del giallo. Il comandante Oleg Artemyev ha scherzato: “Abbiamo già molto materiale giallo, quindi abbiamo dovuto usarlo. Ecco perché abbiamo dovuto indossare il giallo”. Astronauta veterano della NASA Scott Kelly Lui, che è stato un critico vocale dell’invasione russa, ha indicato l’uniforme in un tweet che ha scritto in russo e inglese: “Tre cosmonauti russi che hanno appena attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale sono arrivati ​​in giallo ucraino!” I cosmonauti Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov trascorreranno i prossimi sei mesi e mezzo a bordo della stazione spaziale. Quando il portello si è aperto alle 17:48 ET di venerdì, i tre È stata accolta a bordo La Stazione Spaziale Internazionale di altri due cosmonauti russi, quattro cosmonauti della NASA e un cosmonauta dell’Agenzia spaziale europea. I membri dell’equipaggio sorridevano e si coccolavano l’un l’altro dopo che i nuovi arrivati ​​fluttuavano attraverso il portello nei loro abiti giallo brillante.

Ashley Strickland della CNN ha contribuito a questo rapporto.