Elenco dei vincitori dei Producers Guild Awards 2022 – The Hollywood Reporter

kudaE il Successione E il Ted Lasso prevalse nel 2022 Gilda dei produttori Premi a. Il sabato.

prendi il gran premio, kuda Ha vinto il Darryl F. Zanuck Award come miglior produttore di un film teatrale tra gli altri candidati Essendo Ricardos, Belfast non cercareE il Dune di sabbia , Re RiccardoE il pizza alla liquirizia, potere del caneE il Tagga, metti… Boom! E il Storia del lato ovest. L’evento si è tenuto al Fairmont Century Plaza Hotel di Los Angeles.

Tra gli altri vincitori della serata Ted Lasso E il Successione rispettivamente per episodi TV, commedie e drammi; estate dell’animaE il incantoE il Cavalla di Città dell’Est E il I Beatles: torna Ha anche portato a casa Premi PGA.

kudaLa sua vittoria aumenta le sue possibilità in vista degli Oscar il prossimo fine settimana. Mentre potere del cane Premiato con il 1° premio ai BAFTA Awards e DGA Awards, kudaLa vittoria del PGA Award da parte della PGA è un bel seguito della vittoria del SAG Award per il miglior ensemble. Con una settimana all’inizio degli Oscar, sembra che sarà la migliore resa dei conti tra questi due concorrenti.

Nel suo discorso di accettazione per il film – in cui è stato raggiunto dal team di produzione sul palco dal regista Sian Heder e interpretato da Marley Matlin, Troy Kotsur e Daniel Durant – il produttore Philippe Rousselett ha detto al pubblico: “Penso che saremmo tutti d’accordo sul fatto che un buon il film inizia sempre con una bella storia. Come produttore, sono sempre stato attratto dalle storie piene di umanità, e in un mondo in cui vediamo una carenza ogni giorno, prenderò questo premio come un segno che c’è ancora speranza.”

Il produttore Fabrice Gianfermi ha aggiunto: “Questo film è stato un viaggio fantastico. È stato davvero speciale. C’era così tanto amore e così tanto cuore. Il fatto che le persone amino il nostro film è solo il regalo più grande di sempre”.

La Gilda ha assegnato una serie di riconoscimenti speciali con Ryan Murphy Presentato da Greg Berlanti Con il Norman Lear Award dove quest’ultimo ha parlato del suo impegno a rappresentare LGBTQ. Berlanti afferma di essere “un bambino gay profondamente chiuso, il tipo di vetriolo che ora vediamo apertamente dai membri della legislatura della Florida o dal governatore del Texas sui bambini transgender o sui giovani adulti non conformi al genere e sulle loro famiglie. C’era questo tipo di omofobia palese e normale e in quasi ogni angolo di ogni stanza. Ha anche elogiato il lavoro di Lear e ha scherzato: “Ho molto per cui ringraziare Norman, e non solo perché sono abbastanza sicuro che la prima esibizione di drag queen che ho fatto da bambino sia stata Edith Bunker”.

Steven Spielberg Onorare Kathleen Kennedy e George Lucas con il Milestone Prize, sottolineando che “i due giganti sono ancora come bambini che giocano nella sabbia” alla ricerca di “creare nuove storie. Le nuove storie che hanno arricchito la forma d’arte, spinto la nostra cultura in avanti e ispirato nuove generazioni per raccontare le proprie storie. Sono e saranno sempre. Una forza da non sottovalutare”.

Discutendo del suo ruolo, Lucas ha detto: “Per me, questo è il primo e più importante lavoro di un produttore, che è fare l’impossibile. E lo fai ogni giorno. E poi ogni giorno arriva qualcosa che rovina tutto ciò che hai fatto. E devi prenderlo tutto a pranzo e scoprire Un nuovo modo di finire il film, in associazione con il regista, che è a dir poco scoraggiante”. Durante il suo discorso, Kennedy ha aggiunto: “Nessuno avrebbe preferito condividere questo momento con il mio amico, il mio mentore e il più grande Jedi di tutti: George”.

Issa Rae ha ricevuto il Visionary Award da Casey Bloys, chief content officer di HBO e HBO Max, che ha scherzato sul fatto che PGA la consideri ancora una visionaria dopo Non sicuro tracciamento, merda rap, Come ho chiesto, “Perché non diventa più facile?” Tuttavia, ha continuato: “Continuo a ricordare a me stessa perché lo sto facendo e perché mi piace farlo, sapendo che continuerò a commettere errori e ad imparare da esso. E non smetterò di dipingere tanto presto. essere qui con tutti i tipi di grandi pennelli e colori, e questi vengono I colori hanno la forma di molti meravigliosi collaboratori passati e presenti”.

Denis Villeneuve è apparso per presentarlo Duna La produttrice Mary Barnett con il David O. Selznick Award, che ha scherzato: “Abbiamo bisogno di supporto e introdurre nuovi messaggi e storie che risuonino e, naturalmente, tra 20 anni daremo una nuova cornice”. Jessica Chastain è anche salita sul palco per presentare a Rita Moreno uno Stanley Kramer Award, dicendo alla star che per la maggior parte della carriera di Moreno, “Forse sono ossessionato da te, Rita e dai tuoi successi o meno. Rita fa quello che si sente come Rita. Penso sia stato circa un decennio fa. La prima volta che ci siamo incontrati, mi ha ricordato, in un ristorante affollato, mi ha urlato: “Amo il tuo seno”. Questa è una storia vera per tutti. Quindi Rita, amo il tuo seno , anche.”

Moreno ha concluso la serata con discorso entusiasta Ricorda di aver partecipato al momento “I Have a Dream” di Martin Luther King Jr. e del ruolo di attivista che ha svolto nella sua carriera, riconoscendo anche il lavoro di Kramer.

“È così utile per me e così grato avere questo straordinario riconoscimento ed essere associato alla sua eredità. Ho 90 anni ora e un lavoro lungo tutta la vita in questo campo ha richiesto tenacia e duro lavoro a sostegno delle questioni di giustizia sociale nel passati 60 anni”. “Era estenuante, esilarante e vivificante. Se non fosse stato per quelle combinazioni e l’accensione in me quando ero giovane, di certo non sarei stato qui stasera per ricevere questo meraviglioso onore”.

Premi PGA, Inizialmente era previsto per il 26 febbraioè uno dei numerosi eventi riportati dalla sua storia originale all’inizio di quest’anno a causa dell’aumento dei casi di COVID-19 causato dalla variante omicron.

All’inizio di questa settimanaLa PGA ha annunciato i vincitori del suo Innovation Award per i migliori programmi di sport, bambini e pantaloncini. Premio Innovazione è andato a Per tutti gli esseri umani: una capsula del tempo, Mentre Onda di 100 piedi Ha ottenuto il miglior programma sportivo, I Muppets La casa stregata ha vinto il premio per bambini e Carpool Karaoke: la serie Gli è stato conferito il titolo di Best Short Form.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori.

Premio Daryl F. Zanuck come miglior produttore di film teatrali

kuda (vincitore)

Essere Ricardo

Belfast

non cercare

Duna

Re Riccardo

Pizza alla liquirizia

potere del cane

Tagga, metti… Boom!

Storia del lato ovest

Premio produttore eccezionale per il film teatrale

incanto (vincitore)

Luca

Mitchell contro macchine

Raya e l’ultimo drago

cantare 2

Premio Norman Felton come miglior produttore per episodi televisivi drammatici

Successione (stagione 3) (vincitore)

Il racconto dell’ancella (stagione 4)

spettacolo mattutino (stagione 2)

gioco dei calamari (stagione 1)

Yellowstone (stagione 4)

Premio Danny Thomas come miglior produttore per episodi televisivi – Commedia

Ted Lasso (stagione 2) (vincitore)

Cobra Kai (stagioni 3 e 4)

frena il tuo entusiasmo (stagione 11)

trucchi (stagione 1)

Solo gli omicidi nell’edificio (stagione 1)

Premio David L. Wolper come miglior produttore per una serie televisiva o un’antologia

Cavalla di Città dell’Est (vincitore)

Dubcek

Ferrovia metropolitana

Wanda Vision

loto bianco

Premio per il miglior produttore per la televisione o lo streaming di film

Tom Petty, da qualche parte in cui ti senti libero: fare fiori di campo (vincitore)

Natale a 8 bit

venire da lontano

Oslo

Robin Roberts presenta: Mahalia

uno fino in fondo

Premio per il miglior produttore di Reality TV

The Beatles: Get Back (stagione 1) (vincitore)

60 minuti (stagione 54)

Allen contro Farrow (stagione 1)

Occhio strano (stagione 6)

Stanley Tucci: Alla ricerca dell’Italia (stagione 1)

Premio produttore eccezionale per intrattenimento dal vivo, varietà, pittura, stand-up e televisione

Last Night the Week con John Oliver (stagione 8) (vincitore)

Il Daily Show con Trevor Noah (stagione 27)

Dave Chappelle: Più vicino

Late Show con Stephen Colbert (settima stagione)

Sabato sera in diretta (stagione 47)

Premio prodotto eccezionale per Game & Competition TV

Drag Race di RuPaul (stagione 13) (vincitore)

talenti americani (stagione 16)

azzeccato! (stagioni 5 e 6)

top Chef (stagione 18)

il suono (stagione 20)

Premio produttore eccezionale per immagini documentarie

Summer of the Soul (… o quando la rivoluzione non poteva essere trasmessa in TV) (vincitore)

Imbarco

prima ondata

fuggire

nello stesso respiro

Salvare

semplice come l’acqua

scrivere con il fuoco

