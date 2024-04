Google sta spingendo Gemini su un'altra app sul tuo telefono Android (aggiornato)

Aggiornato: 8 aprile 2024 (3:20 ET): Nel nostro articolo originale di seguito, presumevamo che Gemini sarebbe stato un'esperienza all'interno dell'app Google senza sostituire l'Assistente nel suo insieme sul tuo telefono Android. Purtroppo non è così. L'informatore ha ora spiegato ad Android Authority che anche quando utilizzi l'imminente interruttore Gemini nell'app Google, verrai accolto con una pagina che richiede la tua autorizzazione per passare dall'Assistente a Gemini. Se ti sei già registrato per utilizzare Gemini in precedenza, non vedrai questa autorizzazione. Il nocciolo della questione è che, indipendentemente da come utilizzi Gemini sul tuo dispositivo Android, sostituirà l'Assistente.

Articolo originale: 8 aprile 2024 (1:20 ET): Google ha lanciato Gemini, un'app dedicata alla sostituzione dell'Assistente su Android, a febbraio. Tuttavia, sembra che il colosso della ricerca non abbia ancora finito di “geminizzare” il tuo telefono Android. Se non hai mai scaricato l'app Gemini, Google prevede di dare al chatbot AI un posto di rilievo all'interno dell'app Google.